Drei weitere Corona-Fälle im Südkreis Kleve

Kreis Kleve. Das Kreisgesundheitsamt Kleve meldet drei weitere Corona-Fälle in Kerken und Geldern. Sie waren in demselben Ort wie die Patienten aus Kleve.

Drei weitere Fälle einer Corona-Infektion sind jetzt im Kreis Kleve nachgewiesen worden. Es handelt sich um eine Person in Kerken und zwei Personen in Geldern. Die drei Personen befanden sich in demselben Ort im Ausland wie die ersten beiden infizierten Personen in Kleve.

Auch diese drei neu infizierten Personen sind in häuslicher Quarantäne. Zwei der drei Personen haben geringe, die dritte Person hat mäßige Krankheitssymptome. Das Kreisgesundheitsamt ermittelt auch in diesen drei Fällen die Kontaktpersonen.

Die Familienmitglieder der ersten beiden in Kleve positiv getesteten Personen sind bislang nicht mit dem Corona-Virus infiziert. Sie bleiben jedoch weiterhin in häuslicher Quarantäne..