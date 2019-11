Ein Schulhof wird Vorbild für alle anderen in Kleve

Kleve. Standards sind wichtig, wenn die Stadt Geld in die Gestaltung von Schulhöfen an Grundschulen steckt. PAK-Sanierung schnell erledigt.

Die Sanierung der PAK-belasteten Böden an der Klever Grundschule An den Linden, Lindenallee, geht sehr viel schneller, sogar um Monate schneller voran als gedacht. Nächste Woche ziehen die Schüler bereits ins fertige Obergeschoss ein. Das Erdgeschoss wurde in den Sommerferien erledigt. Ab 9. Dezember beginnt Bauabschnitt drei im Pavillon. So berichtete Georg Hoymann, Leiter des Gebäudemanagements, im Schulausschuss.

Bau einer neuen Bewegungshalle dauert etwas länger

Der Bau einer neuen Bewegungshalle wird aber wegen komplizierter Bauanträge nicht bis August 2020 fertig sein. Sie entsteht neben der sanierungsbedürftigen Turnhalle im Innenhof (beide Hallen zusammen 2,3 Millionen Euro). Der wird später auch noch mit Lehrerparkplätzen, Hundert Fahrradstellplätzen und Schüler-Beeten am Lehrerzimmerfenster hergerichtet.

Die Stadt Kleve ist bereit, Geld in die pädagogisch sinnvolle Gestaltung von Schulhöfen an allen Grundschulen zu stecken. Den Anfang macht eben die Grundschule An den Linden, weil sie gerade im Umbau steckt. Es folgen die anderen in der Reihenfolge, wie dort Sanierungen anstehen. Einstimmig empfahl der Schulausschuss so dem Rat.

Auf Grundlage der Detail-Planung, die Landschaftsarchitektin Martina Hoff für die Grundschule „An den Linden“ vorlegte, will die Stadtverwaltung Leitlinien entwickeln. „Standards sind ganz wichtig. Schulen können sich darin bewegen und eigene Schwerpunkte setzen, die sie für richtig halten“, sagte Kämmerer Willibrord Haas. Die Schulen müssten sich allerdings verpflichten, sie auf Dauer auch umzusetzen. Als Grund nannte er den Trend zu Schul-Gärten, deren Einrichtung die Stadt viel Geld kostete, die aber nur manche Kollegien und Kinder innig pflegten und andere schnell wieder aufgaben.

Die Ausstattung der Höfe wird berechnet pro Kopf der Schüler

Die Ausstattung der Höfe wird berechnet pro Kopf der Schüler (ohne jeweilige Schulhof-Sanierungskosten): Karl-Leisner-Grundschule 173.000 Euro, Montessori-Schule Spyckstraße 98.000 €, Marienschule 116.000 €, Johanna-Sebus-Grundschule Rindern 101.000 € und Willibrord Kellen 152.000 Euro. Für die St. Michael-Grundschule Reichswalde stehen 119.000 Euro zur Verfügung. Der Tagesordnungspunkt, der sich mit dem Ersatz für die mangelhafte Kunststoffsportfläche dort befassen solle, wurde vertagt. Die Verwaltung bessert ihre Vorschläge – bisher: asphaltieren oder Kunststoffrasen – noch nach.

Martina Hoff konkretisierte für die Grundschule An den Linden die allgemeinen pädagogischen Ziele. Mit den Lehrern und Verwaltungsleuten hatte sie vor Ort im Workshop und bei Rundgängen Wünsche zu Papier gebracht. Drei Schulhof-Teile rund ums Gebäude bekommen jeder einen anderen Charakter.

Dem Namen der Schule entsprechend sollen fast alle Bäume erhalten bleiben, nur einer vor einem neuen Kunstraum im verbreiterten Souterrain werde wegen der sonst zu engen Feuerwehrzufahrt „geopfert“, so Hoff. Um viel Regenwasser auch in trockenen Zeiten für die Bäume im Schulhof zu sichern, werden Sickermulden angelegt.

Sitzbalken und Möglichkeiten für Open-air-Unterricht

Für die Schüler wird es neue Bänke, Sitzbalken und Möglichkeiten für Open-air-Unterricht geben. Der extrem große Sandkasten wird verkleinert – was auch Kosten spare. Im naturnahen Schulhofbereich gibt es bald Spiel-Gebüsch, Gruppentische, vielleicht auch Hängematten. Abwechslung im Aufenthalt zwischen Ruhezone und Toben sei in der Schule des Gemeinsamen Lernens wichtig.

Vielleicht wird über den Etatpost „Jugendhilfe“ weiterhin wie momentan schon der Rasen des ehemaligen Friedhofs nebenan bespielt werden können – viel Platz für Kinder, damit kein „Dichte-Stress“ entsteht, so Martina Hoff. Die Nutzung müsse noch mit dem Denkmalschutz geklärt werden, „es liegen noch Knochen drunter vom Friedhof“, so Hoff.