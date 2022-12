Einbrecher waren auf Bargeld im Gocher Gymnasium aus

Goch. Diese Einbrecher waren auf das Bargeld in Schule aus: Im Zeitraum vom 17. bis 19. Dezember kam es zu einem Einbruch in das Gymnasium Goch.

Diese Täter waren auf das Bargeld in der Schule aus: Im Zeitraum von Samstag, 17. Dezember, 19 Uhr, bis Montag, 19. Dezember, 6.45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in das Städtische Gymnasium Goch an der Hubert-Houben-Straße. Der oder die bislang unbekannten Täter drangen auf das Gelände der Schule vor, hebelten mehrere Türen des Schulgebäudes auf und entwendeten schließlich Bargeld in unbekannter Höhe. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen machen können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter der Rufnummer 02821/5040.

