In Bedburg-Hau wurde eingebrochen.

Einbruch Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau. Auf der Schmelenheide in Bedburg-Hau wurde am Ende der Woche eingebrochen. Die Täter hebelten ein Erdgeschossfenster auf. Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Donnerstag, 19. Dezember 12 Uhr, bis Samstag, 21. Dezember, 10 Uhr, drangen Unbekannte in ein derzeit leerstehendes Einfamilienhaus auf der Straße Schmelenheide in Bedburg-Hau ein.

Nachdem sie erfolglos versuchten, die Terrassentür aufzuhebeln, konnten sie ein Erdgeschossfenster mit einem Hebelwerkzeug öffnen. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Hinweise werden erbeten an die Polizei, 02821/5040.