Diebstahl Einbruch in ein Leuchtenfachgeschäft in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau. Einbrecher durchsuchten mehrere Büros und entwendeten Bargeld und einen Fernseher. Die Videoüberwachung wurde beschädigt.

Am vergangenen Samstag wurde gegen 21.29 Uhr die Fensterscheibe eines Leuchtenfachgeschäfts im Gewerbegebiete an der Bedburger Weide eingeschlagen. Die Einbrecher durchsuchten im Bürotrakt des Gebäudes mehrere Büros und entwendeten Bargeld und einen Fernseher. Die Videoüberwachung wurde durch die Täter beschädigt. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040.