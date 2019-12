Polizei Einbruch in eine Schule in Uedem

Uedem. Einbrecher hebelten die Notausgangstür auf.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 29. November, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Schule an der Kervenheimer Straße in Uedem, indem sie eine Notausgangstür aufhebelten. Sie drangen in ein Büro ein und stahlen Bargeld sowie zwei Notebooks.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kriminalpolizei in Goch unter der Telefonnummer 02823 1080.