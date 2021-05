Die Polizei sucht Zeugen für den Einbruch in Kellen.

Kriminalität Einbruch in Lotto-Geschäft in Kleve-Kellen

Kleve-Kellen. Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Dienstag, 11. Mai, die Eingangstür eines Lotto/Toto-Geschäfts an der Emmericher Straße in Kellen auf.

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Montag auf Dienstag, 11. Mai, die Eingangstür eines Lotto/Toto-Geschäfts an der Emmericher Straße in Kellen auf. Sie entwendeten mehrere Schachteln Zigaretten und flüchteten.

Eine Zeitungszustellerin entdeckte früh morgens, dass die Tür des Geschäfts offen stand und alarmierte die Polizei. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821/5040 entgegen

