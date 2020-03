Emmerich/Rees/Isselburg. In Zeiten des Coronavirus droht einigen Lokalen das Aus. Bürger könnten Restaurants und Co. helfen, indem sie Speisen für zuhause bestellen.

Eines dürfte jetzt schon klar sein: Emmerich, Rees und Isselburg werden nach derCorona-Krise nicht mehr so sein, wie sie vorher waren. Warum? Die erheblichen Einnahmenverluste werden nicht alle Geschäfte, Lokale und Dienstleister kompensieren können. Einige werden aufgeben müssen.

Natürlich sind Bundes- und Landesregierungen sowie die Kreise im Moment darum bemüht, finanzielle Hilfen auf den Weg zu bringen. Und trotzdem werden nicht überall die Hilfen reichen, um Totalschließungen oder erhebliche Einschränkungen noch aufzufangen.

Bezahlen kann man vielleicht auch online

Was können die Bürger tun? Wie wäre es mit einem leckeren Essen vom Lieblingsrestaurant in ihrer Stadt? Ein kleines kulinarisches Highlight zuhause. Einige Gastronomen bieten ihre Speisen zum Abholen oder Bringen an. Klar, viele haben jetzt reichlich Zeit selbst zu kochen. Aber die Unterstützung kann den Lokalen vor Ort sehr helfen. Fragen Sie nach, ob eine Zahlung nicht sogar online möglich ist. Der Kontakt kann auf das absolute Minimum reduziert werden.