Energiekosten: Tiergarten Kleve muss Ticket-Preise erhöhen

Der Tiergarten Kleve kämpft mit hohen Energiekosten. Leiter Martin Polotzek kündigt einen Preisanstieg an. Ab wann der Eintritt teurer wird.

Der Tiergarten in Kleve reagiert auf die steigenden Energie- und Verbrauchspreise und kündigt eine Preiserhöhung an. „Ja, im kommenden Jahr ist eine Anpassung der Eintrittspreise geplant“, erklärt Tiergartenleiter Martin Polotzek auf NRZ-Anfrage.

Während bislang die Energiekosten nur einen relativ geringen Anteil am Jahresbudget ausmachten, Polotzek spricht von einer Größenordnung von fünf Prozent bei den Betriebskosten, sei nun noch nicht absehbar, welche Belastungen auf die Einrichtung zukommen. „Aufgrund der steigenden Energiepreise wird dieser Anteil aber deutlich ansteigen.“

Erhöhte Energiekosten: Diese Maßnahmen hat der Tierpark Kleve ergriffen

Verschiedene Maßnahmen hat die Mannschaft rund um Polotzek bereits ergriffen, um die Kosten zu senken. Im Schnitt habe der Tiergarten einen jährlichen Verbrauch von rund 65.000 Kilowattstunden Strom, rund 13.000 Kubikmeter Wasser und 35.000 Kilowattstunden Gas. „Wir haben bereits in den vergangenen Monaten viele Lampen auf LED umgestellt und die Temperatur in unseren Büro- und Aufenthaltsräumen reduziert“, berichtet der Tiergartenleiter. Zudem gebe es derzeit Überlegungen, ob mittel- und langfristig ein Großteil des benötigten Stroms durch den Einsatz von Photovoltaikanlagen selber produziert werden könne.

„Unsere Tierhäuser können leider temperaturmäßig nicht reduziert werden“, führt der gelernte Tierarzt aus. „Hier steht in allen Fällen das Tierwohl an erster Stelle.“ Auch die Filteranlage der Seehunde laufe weiter wie bisher. Erst vor zwei Wochen wurde die Entscheidung in Kleve gefällt, Aufgrund mangelnder finanzieller Mittel seitens der Stadt sei ein dringend notwendiger Neubau der Seehundanlage in absehbarer Zeit nicht möglich ist.

