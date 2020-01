Kleve. Am Sonntag, 26. Januar, stellt das Presbyterium die bisherigen Überlegungen zum Verkauf von Kirche Kellen, Pfarr- und Gemeindehaus vor.

Evangelische Gemeinde Kleve diskutiert Verkauf der Kirche

Großer Tag in der Evangelischen Kirchengemeinde Kleve: Am Sonntag, 26. Januar, lädt die evangelische Kirchengemeinde Kleve in die Auferstehungskirche Kellen, Jahnstraße zu Gottesdienst mit Kinderkirche, Jahresempfang (Jugendangebote für verschiedene Altersgruppen) und öffentliche Gemeindeversammlung. Thema ist da der Verkauf der Auferstehungskirche mit Gemeindezentrum und Pfarrhaus und der Zeitplan zur Schließung der Kirche. Das Presbyterium stellt die bisherigen Überlegungen vor. Der Gottesdienst beginnt um 10.30 in der Auferstehungskirche, Imbiss-Stärkung ab 11.30 Uhr, die Versammlung beginnt um 12 Uhr.