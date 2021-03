Kirche Evangelische Gottesdienste in Kleve an Ostern meist digital

Kleve. Die Gottesdienste der Evangelischen Kirche in Kleve werden laut Gemeinde in dieser Woche „vielfältig und überwiegend digital“ gefeiert.

Die Gottesdienste der Evangelischen Kirche in Kleve werden in dieser Woche „vielfältig und überwiegend digital“ gefeiert, so kündigt es die Evangelische Kirchengemeinde an. Die Andacht zum Palmsonntag und die Passionsandacht am Mittwoch ab 18 Uhr sind demnach auf dem YouTube-Kanal der Evangelischen Kirchengemeinde Kleve zu finden. Für Gründonnerstag wird um 18 Uhr zu einem Zoom-Abendmahls-Gottesdienst eingeladen – dazu gibt es ein Einladungsvideo auf dem YouTube-Kanal.

Für Karfreitag hält die Gemeinde mehrere Angebote bereit. Um 10.30 Uhr startet die Liveübertragung eines Gottesdienstes aus der Versöhnungskirche – mit dem „Stabat Mater Dolorosa“ von Peretti. Für diesen Gottesdienst gilt eine besondere YouTube-Anschrift. Zeitgleich findet ein Zoom-Kindergottesdienst statt. Schließlich gibt es eine Anleitung für einen geistlichen Spaziergang zu Karfreitag über einen Friedhof – zu erhalten bei Pfarrehepaar Schell (02821/453031).

Am Ostersonntag sind alle zum Zoom-Familiengottesdienst mit festlicher Musik eingeladen

Am Ostersonntag um 10.30 Uhr sind alle zum Zoom-Familiengottesdienst mit festlicher Musik eingeladen. Am Abend um 19.30 Uhr wird die Ökumenische Ostervesper in St. Anna Materborn gefeiert – hier ist eine Anmeldung im Pfarrbüro „Zur Heiligen Familie“ erforderlich.

Weiterhin geöffnet ist der Raum der Stille an der Kleinen Kirche montags bis samstags von 8 bis 18 Uhr für persönliche Einkehr und Gebet.

Sämtliche Zugangsdaten für Zoomgottesdienste und Livestream sind auf der Homepage der Gemeinde zu finden – kleve.ekir.de. Auf Einladungsplakaten in den Schaukästen bei der Versöhnungskirche und der Kleinen Kirche gibt es die Zugangsdaten über QR-Codes.