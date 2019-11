Familienzentrum Lebensfluss wurde in Kleve eingeweiht

Kleve. Erste inklusive Kindertagesstätte der Lebenshilfe in der Schwanenstadt. Sie bietet viel Platz für die derzeit 83 Kinder.

Hell, bunt und großzügig angelegt ist das Familienzentrum Lebensfluss, das am Samstag an der Ackerstraße 95 in Kleve eingeweiht wurde. Nach 19 Monaten Bau- bzw. Umbauzeit hatte die viergruppige inklusive Kindertagesstätte ihren Betrieb pünktlich zu Beginn des Kindergartenjahres im August aufgenommen und betreut hier derzeit 83 Kinder.

Das Familienzentrum hat eine zusätzliche Mensa

Jede der vier Gruppen – drei von ihnen im schicken Neubau, eine im denkmalgeschützten Altbau – hat einen Gruppenraum, einen Wickelraum für die Kleinsten, eine Zubereitungsküche und jeweils in den Gruppenbereich integrierte WC-Räume. „Es gibt außerdem,“ berichtet Hermann Emmers, Geschäftsführer der Lebenshilfe gGmbH – Leben und Wohnen, die Träger der Einrichtung ist, „eine zusätzliche Mensa. Mehr als 85 Prozent der Kinder nehmen das Essensangebot in Anspruch.“

Große Fenster lassen viel Licht in die Räume. Foto: Claudia Gronewald / NRZ Kleve

In die neue Kita könnten Kinder mit Förderbedarf in allen Gruppen aufgenommen werden, so die Fachbereichsleiterin für die Kitas der Lebenshilfe, Anja Lankers. Dafür, ergänzt Hermann Emmers, reduziere man dann die Gruppengrößen von üblicherweise 20 auf 15 Kinder. „Das sind aus unserer Sicht ideale Förderbedingungen, auch wenn das zu finanziellen Einbußen führt. Dass Inklusion gelingt, ist nicht selbstverständlich“ betonte Emmers.

Erfahrungen einbringen

Die Lebenshilfe könne in den Kitas – außer in Kleve betreibt sie noch vier weitere Einrichtungen in Uedem, Schneppenbaum, Bedburg-Hau und Nütterden – ihre Erfahrungen mit der Förderung von Kindern einbringen. „Dafür aber müssen Strukturen geschaffen werden. Und uns zeichnet die Arbeit mit Kindern mit Förderbedarf aus.“

Die neue Einrichtung mit ihrem großen kindgerechten Spiel-Garten ist die erste der Lebenshilfe in Kleve und verfügt über eine Nutzfläche von rund 1000 Quadratmetern. Gut ein Drittel davon liegt im Altbau des ehemaligen St. Johannes Kindergartens.

„Alt- und Neubau bilden ein ‚U’“, erklärt Architekt Bruno Braun. So konnte zwischen den Gebäudeteilen Raum für Veranstaltungen geschaffen werden. Investiert hat die Lebenshilfe an der Ackerstraße rund 2,3 Millionen Euro, gut 20 Mitarbeiter sind hier beschäftigt.

Das Haus ist in gewachsenem Wohnviertel entstanden

Geglückt ist auch das Einfügen des neuen Kindergartens in die bestehende Bebauung. „Das Haus ist in einem gewachsenen Wohnviertel entstanden“, sagt Hermann Emmers. „Das war der Stadt Kleve sehr wichtig.“ Das Familienzentrum liegt mitten im sich entwickelnden Quartier Merowingerstraße, Königsallee, Hoffmannallee.