Politik FDP-Vorstand will Daniel Rütter als Bürgermeister für Kleve

Kleve. Er soll als Bürgermeister-Kandidat in Kleve antreten. FDP unterstützt nicht mehr Sonja Northing.

Der Klever Vorstand der FDP um ihren Vorsitzenden Lukas Kauter hat sich per Vorstandsbeschluss dazu entschieden, den Mitgliedern Daniel Rütter als Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl im September vorzuschlagen. Bereits früh hatte der Ortsvorstand dafür votiert, Sonja Northing nicht erneut als Bürgermeisterin zu unterstützen.

„2014 haben wir die Idee verfolgt, mit anderen Parteien einen unabhängigen Kandidaten ins Rennen zu schicken. Das ist damals tatsächlich gelungen. Es bleiben allerdings zu viele Dinge in der Verwaltung liegen. Daher sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir selbst einen Kandidaten ins Rennen schicken wollen“, sagt der Ortsverbandsvorsitzende Lukas Kauter. Daher habe der Vorstand nach einem Kandidaten gesucht, der zwischen politischen Lagern verbinden könne, eine klare politische Agenda habe und der erfahren im Umgang mit der Klever Lokalpolitik sei. Die Wahl fiel auf den amtierenden FDP-Fraktionsvorsitzenden Daniel Rütter.

„Ich traue es mir zu, für frischen Wind im Klever Rathaus zu sorgen“

Der 40-Jährige ist persönlicher Referent des Landtagsabgeordneten Stephan Haupt und sitzt seit 2004 im Rat der Stadt Kleve. 2015 führte er die Liberalen als Spitzenkandidat in die Kommunalwahl. „Wir möchten nicht nur sagen, was wir alles schlecht finden. Wir wollen selbst gestalten. Der Parteivorstand ist auf mich zugekommen, ob ich es mir vorstellen könnte, fürs Bürgermeisteramt zu kandidieren. Ich habe das überdacht und kann sagen: Gerne stehe ich für diese Aufgabe zur Verfügung. Ich traue es mir zu, für frischen Wind im Klever Rathaus zu sorgen“, sagt Daniel Rütter, der seine Kandidatur am Montagabend der FDP-Basis erklärte.

Im Januar entscheiden die FDP-Mitglieder über den Bürgermeisterkandidaten und die Reserveliste für den Stadtrat. „Wir wollen bei der Kommunalwahl deutlich zulegen“, so Rütter. Bisher sind die Liberalen mit drei Ratsherrn im Stadtrat vertreten, man wolle sechs Sitze.