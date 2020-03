Alf Thorsten Hausmann ist seit 2014 Leiter der VHS Kleve und wirkt bei der ersten Begegnung adrett, aufgeräumt, diszipliniert und freundlich. Das bleibt er auch – aber es gesellen sich erstaunliche Leidenschaften des 52-Jährigen hinzu. Ein Blick in sein helles, freundliches Büro im VHS Haus an der Hagschen Poort in Kleve offenbart die Hobbys des studierten Sprachwissenschaftlers.

Da stehen Star-Trek-Figuren in ihren Verpackungen (so kommt nichts dran) und in einer beeindruckenden kleinen Bilderreihe haben Filmgrößen aus den James-Bond-Kinohighlights persönliche Autogramme auf ihren berühmten Konterfeis hinterlassen. Unschwer zu erkennen, dass der Klever VHS-Chef Actionfilmfan und Trekkie ist. Außerdem Fußballfan (VFL Bochum). Und mehr: „Am liebsten höre ich übrigens Heavy Metal“, überrascht er die NRZ im Gespräch, „Von Deep Purple bis Slayer reicht meine Metal-Bandbreite.“

Viele Standorte als Zeitsoldat durchlaufen

Ach ja – und zwei halbe Kokosnüsse an der Wand outen ihn außerdem als einen Menschen mit feinem Sinn für schrägen Humor. Erinnern sie doch an Monty Pythons „Ritter der Kokosnuss“.

Hinter seinem Schreibtisch hängt außerdem ein eingerahmtes T-Shirt. Unter seinem Namen Hausmann sind verschiedene Daten und Orte aufgezählt. Neun, um genau zu sein. „Das sind alles meine Standorte, die ich als Zeitsoldat in vier Jahren durchlaufen habe“, verrät der VHS-Leiter. Der in Marl geborene und in Bochum aufgewachsene 52-Jährige war bei der Bundeswehr als Übersetzer begehrt, weil er gut Russisch beherrscht. Das hatte der Schüler Hausmann im Leistungskurs erfolgreich erlernt.

Auch nach seiner Zeit beim Militär blieb Hausmann den Fremdsprachen treu. Und der studierte Sprachwissenschaftler wollte nach einem reibungslos verlaufenden Studium Lehrer werden. „Aber zu meiner eigenen Überraschung lief es im Referendariat gar nicht gut“, gibt Hausmann zu.

Erwachsenenbildung

So entwickelte sich sein Berufsleben anders, als er es sich vorgestellt hatte. Der nebenberuflich in einer Sprachschule arbeitende Bochumer („dort unterrichtete ich Wirtschaftsenglisch“) wechselte schließlich hauptberuflich in die Erwachsenenbildung und packte auf sein erstes Staatsexamen den Magister oben drauf. Einige Jahre und Bewerbungen später, genauer gesagt im Jahr 2014, wurde die Stelle des VHS-Leiters in Kleve ausgeschrieben, auf die er sich erfolgreich bewarb. Hausmann. „Mit meiner Frau, die ich an der Sprachschule in Bochum kennen gelernt hatte, schaute ich mir vorher Kleve an. Wir kannten die Stadt ja gar nicht und wollten schon wissen, ob wir uns ein Leben hier vorstellen könnten. Und wir konnten. Es gefiel uns sofort hier. Alle wichtigen Geschäfte waren erreichbar. Als Hochschulstandort gibt’s hier mittlerweile ein gutes Veranstaltungsangebot und die Stadt als solche sagte uns damals und sagt uns heute zu.“

Mittlerweile ist Familie Hausmann nach Kleve-Nütterden gezogen. Den Wechsel an den Niederrhein mit seiner Familie, zu der auch die siebenjährige Tochter gehört, hat er nicht bereut. „Keine Minute“, wie er glaubhaft versichert.