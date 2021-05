Feuerwehr muss brennende Matratze in Gocher Asylheim löschen

Goch. Bei einem Kellerbrand in einer Kommunalen Unterbringung für Flüchtlinge an der Klever Straße in Goch entsteht Sachschaden..

Bei einem Kellerbrand in einer Kommunalen Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge an der Klever Straße in Goch ist am Mittwoch, 5. Mai, gegen 16.15 Uhr, nur Sachschaden entstanden. Aus bislang ungeklärten Gründen war ein Möbelstück oder eine Matratze im Keller in Brand geraten. Zunächst musste befürchtet werden, dass Menschenleben in Gefahr sind. Dies bestätigte sich jedoch nicht. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr Goch hatte den Brandherd schnell lokalisiert und mit einem Strahlrohr gelöscht.

Es kam jedoch zu einer größeren Rauchentwicklung im im Treppenhaus. Die 25 Bewohner mussten das Gebäude verlassen, sie wurden durch das Ordnungsamt Goch anderweitig untergebracht. Bei dem Brand entstand nur geringer Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Das Brandhaus ist bis auf weiteres unbewohnbar, weil es die Stadtwerke von der Stromversorgung abtrennen musste.

