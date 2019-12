Finanzen: Der Kreis Kleve muss tief in die Tasche greifen

Dass die FDP und die Partei Die Linken mal einer Meinung sind, kommt eher selten vor – und schon gar nicht in Fragen der Finanzpolitik. Bemerkenswert waren daher die Haushaltsreden von Ralf Klapdor (FDP) und Norbert Hayduk (Die Linke) über den Zustand der Kreisfinanzen. Übereinstimmend wiesen beiden Fraktionschefs darauf hin, dass das Eigenkapital in einem bislang ungekanntem Ausmaß dahinschmilzt - und das trotz sprudelnder Steuereinnahmen. FDP und Linke forderten beide größere Spardisziplin beim Kreis.

Die Position der FDP

Während die Linke den Haushalt folgerichtig ablehnte, setzten die Liberalen gemeinsam mit der CDU noch einmal einen Haken unter das 970 Seiten starke Zahlenwerk von Kämmerer Rudolf Reynders - aber mit Bauchschmerzen. Ralf Klapdor: „Das Eigenkapital des Kreises hat sich von Ende 2011 bis Ende 2019, also in acht Jahren, von über 209 Millionen Euro auf knapp über 109 Millionen Euro vermindert. Mehr als 100 Millionen Euro minus ist keine nachhaltige Haushaltswirtschaft.“ Für das kommende Jahr wird die Ausgleichsrücklage in Höhe von 11,2 Millionen Euro in Anspruch genommen - das seien 25 Prozent der gesamten Rücklage, betonte Klapdor.

Der FDP-Chef fragte sich, was denn nur geschehen solle, wenn es wirtschaftlich mal nicht mehr so gut läuft? „Dann wird keine ausreichende Rücklage zur Pufferung mehr da sein!“ Der neue Haushalt sei eine Hypothek für zukünftige Generationen.

Die Kritik der Linken

Die Linke sehen in dem Haushalt ein „handwerkliches und strategisches Desaster“, so Norbert Hayduk. Um das Eigenkapital des Kreises sei es schlecht bestellt. Er hält zudem die mittelfristige Finanzplanung für unglaubwürdig, da keine weiteren Verluste in den Folgejahren eingeplant worden sind: Dabei sei aber mit einer Verschlechterung der Wirtschaftslage zu rechnen: „Man muss schon sehr abgehoben und realitätsfern sein, wenn man dieser Annahme irgendeinen Wahrheitsgehalt entnehmen möchte“, so Hayduk.

Kleve und Umland Zur Sache AfD! Der AfD-Vertreter Kai Habicht wurde von Landrat Wolfgang Spreen während seiner Rede zwei Mal unterbrochen. Spreen bat ihn darum, zur Sache zu reden und keine allgemeine, politische Rede zu halten. Aus der Sicht des Landrates hatte sich Habicht in seinen Ausführungen nicht mit dem vorliegenden Haushalt beschäftigt. Der AfD-Mann sprach unter anderem über Drogenhandel auf dem Gelände der Hochschule Rhein-Waal, über die mangelnde öffentliche Sicherheit im Kreis. Habicht brach seine Rede daraufhin ab.

Er vermisse ferner Ansätze und Überlegungen, wie man die überdurchschnittlich hohe Kreditfinanzierungsquote absenken könne. Für 2020 sind Investitionskredite in Höhe von 49 Millionen Euro geplant. Selbst die Abschreibungen zum Erhalt des Anlagevermögens in Höhe von 12 Millionen Euro könnten nicht aus eigenen Mitteln bestritten werden. Aber Hayduks Kritik ging auch an die Politik: Alle Fraktionen hätten bei ihren Anträgen keine Deckungsvorschläge unterbreitet. „Bei der derzeitigen Haushaltssituation ist das ein grober handwerklicher Fehler, der so nicht länger toleriert werden kann.“

Grüne: Falsche Schwerpunkte

Auch die Grünen vermissen mehr Steuerung im Haushalt. Die genannten Ziele der Kreispolitik seien nicht mit Zeitplänen versehen und auch eine Prioritätenliste sowie der vorgesehene Ressourceneinsatz werden sträflich im großen Zahlenwerk vermisst.

Die Fraktionsvorsitzende Birgitt Höhn hält den gewählten Griff in die Ausgleichsrücklage für vermeidbar. „Die Ausgleichsrücklage ist das Vermögen unserer Kinder und Kindeskinder.“ In allen Bundesländern werde der Grundstock erhalten - nur in NRW nicht: „Nachhaltiges Handeln sieht anders aus.“ Der Kreis habe genug Geld, die Frage sei nur, wofür es ausgegeben werde. Der Haushalt 2020 trage nicht die Handschrift der Politik, er setze falsche Schwerpunkte und verkenne die Verantwortung für die jüngere Generationen. Die Grünen lehnten den Haushalt ab.

CDU: solides finanzielles Fundament

Die Christdemokraten sehen den Haushalt auf einem „soliden finanziellen Fundament“. Kreis Kleve handele wirtschaftlich und komme seiner sozialen Verantwortung nach, betonte Fraktionschefin Ulrike Ulrich. Dafür greife er allerdings auch tief in die Ausgleichsrücklage. Ulrich freute sich, dass die Kreisumlage unverändert bei 29,86 Prozentpunkten bleibe. „Damit müssen die Kommunen im Kreis Kleve deutlich weniger abgeben als die meisten Kommunen in Nordrhein-Westfalen.“ Dies spräche für einen sparsamen, konsequenten und verantwortungsbewussten Umgang mit den finanziellen Mitteln. „Wir wollen die Leistungskraft des Kreises auf Dauer erhalten“, so die Fraktionsvorsitzende Ulrich.

Die SPD äußerte sich in ihrer Haushaltsrede nicht zur allgemeinen Situation des Kreishaushaltes. Fraktionschef Jürgen Franken konzentrierte sich auf Schwerpunkte der Investitionstätigkeit und formulierte Forderungen für eine bessere Gesundheits- und Pflegeversorgung im Kreis.