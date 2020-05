Bedburg-Hau. Nach einer Geiselnahme sind zwei Patienten der Forensik in Bedburg-Hau auf der Flucht. Die Polizei will nun mit Fotos nach den Männern suchen.

Zwei Insassen der LVR-Klinik in Bedburg-Hau sind nach einer Geiselnahme am Montagabend auf der Flucht.

Von den Männern (38 und 43 Jahre alt) fehlt bislang jede Spur. Nach den Männern soll nun mit Hilfe von Fotos gesucht werden.

Nach den Flüchtigen wird international gefahndet.

Update, Dienstag, 15.05 Uhr: Mit Küchenmessern bewaffnet haben zwei Insassen der Forensik Bedburg-Hau am späten Montagabend einen Pfleger in ihre Gewalt gebracht und einen eingeschlossen. Ihnen gelang die Flucht aus der psychiatrischen Anstalt der LVR-Klinik. Nach den beiden 38 und 43 Jahre alten Männern solle nun mit Hilfe von Fotos gesucht werden, teilte die Polizei Kleve am Dienstag mit.

Nach den beiden als gewaltbereit geltenden Patienten wurde am Mittag weiterhin gefahndet. Sie waren am Montagabend mit dem weißen Ford Mondeo (Kennzeichen KLE-S 2521) eines Pflegers geflohen. „Man weiß nicht, in welche Richtung die weg sind“, sagte eine Polizei-Sprecherin.

Die beiden Männer seien inzwischen international zur Fahndung ausgeschrieben. Auch die niederländischen Behörden seien informiert worden. „Welche Maßnahmen die treffen, wissen wir aber nicht“, sagte die Sprecherin weiter.

Flucht aus der Forensik: Hinweise aus der Bevölkerung

Es seien bereits Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. So hätten Bürger der Polizei Fahrzeuge oder verdächtiges Verhalten Unbekannter gemeldet. Allen Hinweisen werde nachgegangen, so die Sprecherin. Tipps nehme jede Polizeidienststelle entgegen. „Wir sind zuversichtlich, dass wir sie aufspüren und festnehmen werden“, sagte ein Sprecher.

Gegen 22.25 Uhr am Montag hatten die Männer einen Pfleger der Forensik mit Messern bedroht und als Geisel genommen. Danach hatten sie einen zweiten Pfleger in einem Raum eingeschlossen, berichtete die Polizei in der Nacht zu Dienstag.

Die LVR-Klinik in Bedburg-Hau. Foto: Arnulf Stoffen / dpa

"Unter dem Vorwand, Müll aus der Anstalt zu bringen, hatten die Männer ihre Geisel dazu gebracht, die Pforte öffnen zu lassen", sagte ein Polizeisprecher am Morgen auf Nachfrage.

Es ist üblich, dass immer ein Pfleger und ein oder zwei Forensik-Patienten diesen Dienst tun, meist zu unterschiedlichen Zeiten und eigentlich immer erst nachdem sie sich bei der Pforte telefonisch angekündigt haben. Ob das diesmal vernachlässigt wurde, ist noch unbeantwortet.

Mit dem Auto ihrer Geisel flüchteten die Geiselnehmer dann aus der Klinik, berichtet die Polizei. Die Geiselnahme sei erst aufgefallen, als sich der eingesperrte Pfleger habe befreien können, sagte der Polizeisprecher. Verletzt worden sei niemand, hieß es.

Beide Täter wegen Raubdelikten verurteilt

Die Männer waren in der Abteilung für drogen- und alkoholabhängige Straftäter untergebracht. Es handelt sich um den Hochsichhereitstrakt, eines der mit hohen Zäunen umgebenen Altbau-Gebäude.

Sie flüchteten in einem weißen Ford Mondeo in Kombi-Ausführung, Baujahr 2016. "Mindestens einer der beiden Flüchtigen dürfte sich noch im Besitz des Messers befinden", teilte die Polizei am Morgen mit. Die beiden Täter waren wegen Raubdelikten verurteilt worden; einer saß seit Oktober 2019, der andere seit Dezember 2019 im Maßregelvollzug, berichtete die Polizei am Morgen. Die Umstände der Flucht deuten einem Sprecher zufolge darauf hin, dass das Duo gewaltbereit ist.

Bedburg-Hau: Hubschrauber fahndete nach den Flüchtigen

Am Morgen gegen 09.30 gab es noch keine Spur von den beiden Männern. In der Nacht hätten sich ein Hubschrauber, zehn Streifenwagen der Klever Kreispolizei und die Kriminalpolizei an der Suche beteiligt, sagte eine Sprecherin. „Alles, was wir auf der Straße hatten, war eingebunden.“

Hinweise zu den Flüchtigen bitte an die Polizei in Kleve unter der Telefonnummer 02821/504-0. (mit dpa)