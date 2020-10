Förderverein der Hochschule Rhein-Waal hilft Studierenden

Kleve. In der Corona-Krise helfen die Mitglieder des Fördervereins der Hochschule Rhein-Waal mit 62.000 Euro an Spenden notleidende Studierende.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie belasten auch die Studierenden. Zwei Drittel finanzieren ihr Studium durch Nebenjobs. Viele dieser Jobs sind nun weggefallen. Schnelle Hilfe ist hier erforderlich. Nach einer ersten Spende von 5.500 Euro im Juni durch den Förderverein Hochschule Rhein-Waal konnten nun mit Unterstützung der Vereinsmitglieder weitere 56.500 Euro zu Gunsten des Corona-Hilfsfonds für Studierende bereitgestellt werden.

Rund 250 Studierende können damit unterstützt werden. Auf dem Campus Kamp-Lintfort übergab der Verein die Spende an den Hochschulpräsidenten, Dr. Oliver Locker-Grütjen.

„Die Corona-Pandemie wird uns noch eine Weile begleiten“

„Die Corona-Pandemie wird uns alle noch eine Weile begleiten. Die Unterstützung der Studierenden ist die wichtigste Aufgabe des Fördervereins. Mit dieser Spende wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass die Studierenden ihren Lebensunterhalt sicherstellen können“, so Albert von Hebel, Präsident des Fördervereins der Hochschule Rhein-Waal und Geschäftsführer der Altana Management Services. Vor allem zwei Großspenden der Firmen Hülskens Holding GmbH & Co. KG sowie der Unternehmensgruppe Maas haben der Aktion viel Nachdruck verliehen. Hülskens-Geschäftsführer Werner Schaurte-Küppers betont: „Die Situation ist zwar immer noch schwierig, aber wir lassen die Studierenden und die Hochschule nicht alleine. Gerade in schwierigen Zeiten möchten wir ein Zeichen der Solidarität setzen.“

Auch Ralf Langerbein, Geschäftsführer von der Unternehmensgruppe Maas, fühlt sich in die Pflicht genommen: „Wir hoffen hiermit, den Studierenden ein wenig Mut machen zu können, da die Hochschule und ihre Studierenden für die Region unglaublich wichtig sind, auch für uns Unternehmen.“

Der Förderverein Hochschule Rhein-Waal bedankt sich bei den Mitgliedern Hülskens Holding GmbH & Co. KG, Unternehmensgruppe Maas, YMC Europe GmbH und Milestone Consult GmbH & Co. KG für die Spenden.