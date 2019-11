Förderzentrum Kleve wird eigenständig mit viel mehr Licht

Schade, dass so wenige Bauleiter und Bauingenieure zur KKB wollen. Die Kreis Klever Bauverwaltungsgesellschaft wäre ein toller Arbeitgeber, der immer spannende Projekte vor der Brust hat. Und dazu den guten Ruf, zu erfüllen, was er verspricht. Das soll auch bei den Kosten für die komplette Sanierung der Ringschule in Kleve der Fall sein, dem künftigen Förderzentrum Kleve in der Frankenstraße 25. So versprechen Wilfried Suerick und Zandra Boxnick von der Kreisverwaltung. Neben vielem anderen hat die KKB nun auch da die Federführung übernommen. 5,5 Millionen will man in den Umbau investieren, sieben Millionen hätte ein Neubau gekostet.

Der Kreis übernahm alle Förderschulen

Vor zwei Jahren übernahm der Kreis alle Förderschulen von den Städten Emmerich mit „Zweigstelle“ Kleve, von Goch und Geldern. Jetzt macht er aus drei wieder vier: Zum März 2021 wird das „Förderzentrum Kleve“ eröffnet, wieder als eigenständige Förderschule für Kleve, Bedburg-Hau und Kranenburg mit den Schwerpunkten Sprache (Primarstufe/ Grundschule) sowie Lernen und emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund (Primarstufe und Sekundarstufe I, Klasse 10).

Handwerker v.l. René Apel, Robin Hartleib, Simon Evers im Flur der Ringschule Kleve. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Die Baufertigstellung soll Ende 2020 sein. Wenn man sieht, was zwischen dem Baubeginn am 15. Juli und jetzt schon passierte, glaubt man das glatt. Drinnen stehen Mauern anno 1956. Mehr nicht. Alles ist entkernt.

Auf den 2450 qm Nutzfläche muss alles von Grund auf erneuert werden, Fassade, Dach, Fenster (noch einfach verglaste), Elektro, Heizung (Gasheizung), Sanitär. Wäre ein Neubau nicht effektiver? „Die Grundsubstanz ist gut“, lehnt Wilfried Suerick ab, der natürlich auf jeden Euro achtet. „Die Sanierung eines Altbaus ist immer eine Wundertüte. Und die Preise im Bausektor galoppieren davon,“ verrät KKB-Geschäftsführer Gerhard Koenen. Aber der Kostenrahmen werde trotzdem gehalten.

Ein Metalldach ist vorgesehen. Weil der Kreis bei seinen Schulsanierungen auch die Öko-Werte bedenkt, wird an manchen Orten eine Dachbegrünung, in diesem Falle der Frankenstraße ein Solardach erwogen.

Durchbrüche für die Klassen

Bauleiter Klaus Loffeld erklärt, wie Klassenräume mit Durchbrüchen und Glaswänden künftig ihre Differenzierungsbereiche abtrennen. Klassentüren werden höher ausgeschnitten auf 2,135 Meter, zeigen die hoch gewachsenen Männer von der Bauverwaltung. Ein früherer Putzraum bot sich an als Platz für den Lift in der integrativen und inklusiven Schule. Das separate Sanitär-Haus vor dem Gebäude Baujahr

v.l. Bauleiter Klaus Loffeld, KKB-Geschäftsführer Gerhard Koenen, von der Kreisverwaltung Zandra Boxnick und Wilfried Suerick auf der Baustelle. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

anno 1973 (Zeit der Schulerweiterung) wurde komplett abgerissen. Der Toilettentrakt entsteht nun im Eingangsbereich, der dann eben kein riesiges Foyer mehr bilden wird. Ebenfalls gleich im Erdgeschoss liegen Lehrerzimmer, Sekretariat, Schulleitungsbüro.

Im Obergeschoss folgt die Decke einiger Klassen bis in die Höhe mit der Dachneigung von 28 Grad. Das hallt enorm. Im Zuge der Sanierung nun wird das auf acht Grad reduziert. Man hört sofort den Unterschied. Da lässt es sich besser lehren. Und weil Lehrer hier viele Stunden ihres Tages verbringen, wird mit der Schulleitung auch das Farbprogramm für den Anstrich abgestimmt, sagt Suerick.

Die Klever „Ringschule“ war im Zuge der Umstrukturierung der Förderschulen im Kreis Kleve

Die Ringschule Kleve ist ringsum eingerüstet. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

2015/16 zu einer „Zweigstelle“ der Förderschule Grunewald Emmerich ernannt worden. Grund waren Vorschriften für Mindest-Schülerzahlen.

Aus drei mach’ vier

Im August 2019 trat eine neue Verordnung des Landes zur weiteten Flexibilisierung der Schullandschaft in Kraft. Statt 144 reichen nun 112 Schüler für eine eigenständige Förderschule – und die Zahl der interessierten Eltern an kleineren Lerngruppen steige ohnehin. So beschloss der Kreistag Kleve eine Trennung des Klever-Emmericher Schul-Konstrukts. „Ein fachliches Miteinander war kaum möglich, für Synergien zu weit auseinander“, erklärt Schulrat Dominik Feyen auf NRZ-Anfrage. Ihn freut, dass nach dem Umbau in der Ringschule bei „viel mehr Licht“ eine „hoch qualitative Pädagogik“ stattfinden könne. „Die Lage ist bemerkenswert, mitten in der Stadt. Wir können mit der Grundschule an den Linden und Freiherr-vom-Stein-Gymnasum in eine Netzwerkarbeit eintauchen.“

Während der Bauzeit in Kleve werden die Schüler aus Kleve, Kranenburg, Bedburg-Hau dank Gocher Kooperation in Pfalzdorf in der ehemaligen Hauptschule unterrichtet.

Die Astrid-Lindgren-Schule in Goch ist für Kinder aus Goch, Kalkar, Uedem und Weeze zuständig. Ob sie ausgebaut wird, beschließt der Kreis in 2025.