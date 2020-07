Goch: Auf Kloster Graefenthal legen DJs im Biergarten auf

Goch-Asperden. „House-Arrest TV“ erweitert das Konzept und holt namhafte DJs an drei Wochenenden in einen Biergarten auf Kloster Graefenthal in Asperden.

Mit dem Projekt „House-Arrest TV“ produzierte Veranstaltungstechniker Dennis Heinen (DJ Dutch) zusammen mit Freunden während des Lockdowns kostenlose Livestreams an spektakulären Orten und brachte so ein wenig Clubatmosphäre in die Wohnzimmer. Nun wird das Konzept ausgeweitet: An drei Wochenenden im Juli und August baut die „House-Arrest“-Gruppe einen Biergarten auf Kloster Graefenthal auf und holt renommierte DJs in den Gocher Ortsteil Asperden.

„In Zeiten, in denen Corona noch nicht vollständig besiegt ist, werden neue Konzepte für ein sicheres Zusammensein benötig“, sagen die Veranstaltungsexperten. „Ein solches ist der ,House-Arrest Beer Garden’, der einerseits namhafte DJs und damit erstklassige Musik und gute Laune bringt, andererseits auch die Gesundheit und die Sicherheit der Besucher gewährleistet.“

Vier DJs pro Tag legen auf

Ab Samstag, 25. Juli, öffnet der Pop-up-Biergarten für drei Wochenenden jeweils an Samstagen von 16 bis 24 Uhr und an Sonntagen von 13 bis 21 Uhr. Das DJ-Programm startet eine Stunde nach Öffnung des Biergartens und endet eine Stunde vor dessen Schließung mit einer großen „Closing-Show“. An jedem Tag werden vier DJs auflegen, jeder Tag hat ein eigenes Motto.

Zum Auftakt am 25. Juli wird die „Old-School Edition“ aufgelegt, zu der Da Hool („Meet Her at the Loveparade“), DJ Quicksilver („I have a dream“, „Bellissima“, „Bingo Bongo“), „LarsSea“ (viele Jahre Resident-DJ im World Center) und Tora vs. Xano („Hexenhouse“ und diverse Festivals) erwartet werden. Insbesondere Da Hool und DJ Quicksilver sind DJs mit internationalem Ruf, die diverse Songs in den Top 10 der Deutschen Single-Charts platzieren konnten. „Es war uns wichtig, zum Opening unseres Beer Gardens gleich mit Top-DJs ein Statement zu setzen und Künstler zu buchen, die altersübergreifend für gute Laune sorgen“, so DJ Dutch, der Gründer von „House-Arrest“.

Am Sonntag, 26. Juli, folgt dann der „R’n’B and Latin Sunday“, zu dem der bekannte Klever R’n’B-DJ Urban O nebst DJ Nacho, DJ Ebbsolute und DJ Enzo kommen werden.

Oliver Magenta kommt nach Goch

Oliver Magenta kommt nach Goch. Foto: House-Arrest TV

Das zweite Wochenende startet am Samstag, 1. August, mit der„Festival Edition“, zu der sich mit Oliver Magenta einer der angesagtesten deutschen DJs in der Sparte Electronic Dance Music (EDM) nach Goch aufmacht. Er ist Resident-DJ im besten deutschen Club, dem Bootshaus in Köln. Gemeinsam mit ihm treten „FRDY“ (Resident-DJ Parookaville), Brandon Sounds (Resident-DJ Bootshaus) und das niederrheinische DJ-Duo „Hoff+Dutch“ auf. Der Sonntag, 2. August, wird zum „90s Trash vs. House Sunday“ mit van Keeken, DJ Sternbush und Sascha Makrys.

Im Biergarten auf Kloster Graefenthal wird es Getränke und Speisen geben. Ein wesentlicher Punkt sei die Umsetzung wichtiger Hygienemaßnahmen, betont das „House-Arrest“-Team. Die Gäste werden an Tischen gemeinsam mit maximal zehn Personen Platz nehmen. Gruppen ab sechs Personen haben einen Tisch für sich allein. Kleinere Gruppen werden kombiniert. Alle Tische werden so aufgestellt, dass ein Mindestabstand von 1,50 Meter gewährleistet ist.

„Zudem ist es unumgänglich, dass die persönlichen Daten zum Zwecke der Nachverfolgung erhoben werden. Auch alle weiteren gültigen Hygieneregeln werden im Biergarten umgesetzt“, so die Veranstalter.