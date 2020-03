Goch: Auto vom Parkplatz am Hospital gestohlen

Goch. Im Laufe eines Arbeitstages wurde das Auto eines 20-jährigen Klevers vom Krankenhausparkplatz in Goch gestohlen.

Der schwarze VW Golf eines 20-jährigen Klevers wurde am Mittwoch, 18. März, vom Parkplatz des Gocher Krankenhauses an der Voßheider Straße gestohlen. Der Mann hatte sein Auto am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr dort abgestellt und den Diebstahl gegen 18 Uhr bemerkt. In dem Golf mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-KP 699 befand sich außerdem ein Kindersitz der Marke Joie. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.