Goch: BMW-Fahrer rast der Polizei davon und landet im Feld

Goch-Pfalzdorf Mit mehr als 100 km/h floh ein Unbekannter mit seinem BMW vor einer Kontrolle. Das verlassene Auto fanden Polizisten später im Feld.

Der Fahrer eines schwarzen 5er BMW entzog sich in Goch in der Nacht von Sonntag auf Montag, 18. Januar, gegen 2.30 Uhr einer Verkehrskontrolle. Zunächst schien es, als folgte der Fahrer den Anhaltezeichen des Polizeiautos, nachdem er von der B 9 in Richtung Kleve nach rechts auf die Klever Straße abgebogen war.

Doch plötzlich beschleunigte der BMW wieder und bog nach links auf die Motzfeldstraße ab. Mit überhöhter Geschwindigkeit von zeitweise weit mehr als 100km/h innerorts verschwand der Wagen aus dem Blickfeld der Polizisten.

Auto im Feld zurückgelassen

Später entdeckten sie den BMW allerdings verlassen in einem Feld neben der Motzfeldstraße. "Offenbar hatte der Fahrer aufgrund der Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und war in einer Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen", so die Polizei. Zu Fuß floh er anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizeibeamten suchten daraufhin die Wohnanschrift des 21-jährigen Halters des Fahrzeugs auf. Der junge Mann - aktuell ohne gültige Fahrerlaubnis - konnte jedoch nicht erklären, wie sein BMW in das Feld geraten sein mochte. "Es gibt allerdings erste Hinweise darauf, dass der angetroffene Mann der Fahrer war", sagte Polizeisprecherin Corinna Saccaro auf NRZ-Anfrage.

Die Polizei sucht Zeugen

Um dies zu untermauern, sucht die Polizei nun Zeugen, die gesehen haben, wie eine Person den Wagen im Feld an der Motzfeldstraße verlassen und von dort davongelaufen ist. Um Hinweise bittet die Polizei Goch unter der Telefonnummer 02823/1080.