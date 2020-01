Goch. Unbekannte zündeten in Goch Grünabfälle und Handtuchpapier in einer öffentlichen Toiletten an. Die Polizei sucht Zeugen der Brandstiftungen.

Goch: Brandstiftungen im Stadtpark und auf dem Markt

Zwei Brandstiftungen beschäftigen die Polizei in Goch. Am Mittwoch, 29. Januar, zündeten Unbekannte gegen 18.50 Uhr im Stadtpark einen bereits gefällten Tannenbaum an. Ein Passant entdeckte den Brand und alarmierte die Feuerwehr, die das Feuer löschte. Vor Ort fanden die hinzugerufenen Polizisten einen Behälter mit Brandbeschleuniger und stellten diesen sicher.

Handtuchpapier in Toilette brannte

Eine weitere Brandstiftung ereignete sich am Donnerstag, 30. Januar, gegen 12.40 Uhr auf dem Gocher Markt. Hier steckten unbekannte Täter Handtuchpapier in einer öffentlichen Toilette in Brand und verursachten einen Sachschaden. „Ob es sich bei beiden Sachverhalten um die gleichen Täter handelt, kann derzeit nicht gesagt werden“, so die Polizei.

Sie bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen geben können, sich bei der Kripo Goch unter Telefon 02823/1080 zu melden.