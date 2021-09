Goch: Das Gaesdoncker Kinder College startet endlich wieder

Gaesdonck. In Goch haben die Vorbereitungen nach einem Jahr Coronapause wieder begonnen und eine Bewerbung talentierter Grundschulkinder ist wieder möglich.

Das Gaesdoncker Kinder College geht im Studienjahr 2021/2022 in die 13. Auflage. „Wir planen die Durchführung des Gaesdoncker Kinder College nach einem Jahr Zwangspause, ausgelöst durch die Corona-Pandemie,“ verkündet Markus van Briel, Koordinator des Begabtenförderprogramm. „Wir freuen uns auf viele Bewerbungen besonders begabter und motivierter Grundschulkinder und hoffen, einen weiteren Schritt inRichtung Normalität gehen zu können.“

Breites Fächerangebot für Grundschüler

Viele Grundschulkinder haben schon sehnsüchtig auf diese Antwort gewartet – so zeigen es zahlreiche Anfragen beim Internatsgymnasium Collegium Augustinianum Gaesdonck, das in Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve das Kinder College als Förderungsmaßnahme durchführt. Die Vorbereitungen haben begonnen und die Bewerbungsphase ist gestartet. Nachdem das Kinder College im vergangenen Schuljahr vor dem Beginn abgesagt werden musste, freut sich das Team der Dozentinnen und Dozenten, das Kinder College in Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve fortsetzen zu dürfen.

Das Fächerangebot, aus dem die Interessenten wählen können, besteht aus Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik und Physik sowie Chinesisch, Englisch, Kunst und Niederländisch. Die Kinder wählen den Bereich aus, an dem sie das Studienjahr über teilnehmen möchten. Die Kurse sind so konzipiert, dass die wissenschaftlichen Inhalte kindgerecht und projektartig bearbeitet werden. Hierbei wird professionell und auf hohem Niveau gearbeitet,was für das Kinder College-Team selbstverständlich ist. Dies wurde in den vergangenen Jahren immer wieder durch die äußerst positiven Rückmeldungen in den Evaluationen bestätigt.

1.055 Grundschülerinnen und Grundschüler haben in den letzten zwölf Jahren an dem Förderprogramm teilgenommen

Aufgrund der verschiedenen Fachrichtungen können die Kinder gefördert werden. Es ist für jeden „Geschmack“ etwas dabei. 1.055 Grundschülerinnen und Grundschüler haben in den letzten zwölf Jahren an dem Förderprogramm teilgenommen, das in kleinen Lerngruppen von maximal zehn Personen durchgeführt wird. Die Eltern und Kinder im Kreis Kleve sind von dem angebotenen Programm und dem Konzept überzeugt – das zeigen die alljährlichen Bewerbungszahlen, die etwa doppelt so hoch sind, wie Kinder teilnehmen können. Im vergangenen Jahr bewarben sich – trotz Corona-Pandemie – 251 Kinder auf die 90 Plätze. „Ein solches Angebot für Grundschülerinnen und Grundschüler sucht seinesgleichen und bereichert die Bildungslandschaft am unteren Niederrhein“, berichtet van Briel.

Bei der Vorbereitung und Planung des Kinder College wird das Infektionsgeschehen genau im Blick behalten. „Die Gesundheit aller am Gaesdoncker Kinder College beteiligten Personen ist uns besonders wichtig“, sagt Markus Oberdörster, Direktor des Internatsgymnasiums. Sollte das Kinder College nicht wie in den vergangenen Jahren mit seinem bewährten Ablauf stattfinden können,wird es eine modifizierte Form der Durchführung geben. So wird es ein Hygienekonzept geben, das berücksichtigt, dass die teilnehmenden Grundschulkinder noch nicht die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Die bei der Bewerbung erfolgreichen Teilnehmer werden über alle aktuellen Entwicklungen informiert.

Ab sofort können sich die besonders begabten und interessierten Grundschülerinnen und Grundschüler für die Teilnahme am Gaesdoncker Kinder College bewerben

Das 13. Studienjahr im Kinder College ist vorbereitet: Ab sofort können sich die besonders begabten und interessierten Grundschülerinnen und Grundschüler für die Teilnahme am Gaesdoncker Kinder College bewerben. Sie wählen dazu aus dem Kursangebot ihre persönlichen Favoriten und nennen diese als Erst-, Zweit- und Drittwunsch. Des Weiteren reichen sie neben einer kurzen Erläuterung, warum sie am Kinder College teilnehmen möchten, ihr letztes Schulzeugnis ein.

Das Bewerbungsverfahren läuft online über die Homepage der Gaesdonck statt: www.gaesdonck.de. Start ist nach den Herbstferien am 13. November.

