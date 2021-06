Goch: Das Garten-Atelier Peters öffnet spontan

Goch. Das Garten Atelier Peters in Goch-Asperden geht mit einer spontane Sonderöffnung an den Start und will die Schönheit von Kiesgärten zeigen.

Das Garten Atelier Peters geht mit einer spontane Sonderöffnung am heutigen Donnerstag, 3. Juni, und Sonntag, 6. Juni an den Start, „aufgrund der Schönheit des Kiesgartens“. War der Kiesgarten schon mal schöner? Die beiden Atelierbesitzer Nicole Peters und Waldemar Kowalewski finden einstimmig – nein: „Es ist einfach wunderschön, wie die Blüten der Akkelei elfengleich über die Fläche schweben, die Iris palida großen skulpturale und doch zarte Blüten hervorbringt, das frische grüngelb der Wolfsmilch und die vielen kleinen Blütenkugeln, die die großen grünen Teppiche aus Thymus lognicaulis in „rosa Badeschaum“ verwandeln, dazu der umwerfende Duft von Rosa Frühlingsgold und das Gesumme der vielen Insekten, die deutlich Freude an diesem Kiesgarten haben,“ schreiben sie.

Der Garten an der Maasstraße 12 in Goch-Asperden mit seinen vielen lauschigen Sitzplätzen ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Auch die Galerie, in der Peters ihre Malerei zum Kiesgarten zeigt, ist mit Maske zu besichtigen, unter den derzeitig geltenden Bestimmungen. Der Garten Atelier Peters ist aktuell in der Garten-Flora-Spezial 2/2021 zum Thema „Gärten für morgen“ mit tollen Fotos von Marion Nickig publiziert.

Anmeldung unter der Rufnummer 02823/9760 306 oder unter atelier@nicole-peters.de: Mehr Infos im Internet unter www.atelier-peters.de.

