Goch: Der Ladendieb will nicht Dieb genannt werden

Goch. Ladeninhaberin stellte den Mann in Goch. Der aber erstattete auch Anzeige.

Nachdem ein 52-jähriger Gocher am Dienstag, 7. Juli, gegen 16.30 Uhr ein T-Shirt aus einem Bekleidungsgeschäft an der Voßstraße in Goch entwendete, wurde er durch die 76 Jahre alte Ladeninhaberin in Höhe einer Bäckerei gestellt und man wartete zusammen auf die Polizei. Die Kollegen kamen und nahmen den Diebstahl auf.

Gegen den 52-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Dies war aber nicht die einzige Anzeige, die die Beamten in diesem Einsatz aufnahmen. Denn auch der Ladendieb erstattete Anzeige. Er fühlte sich bei der Verfolgung durch die 76-Jährige, die ihn lauthals als „Dieb“ und „Räuber“ betitelte, beleidigt.