Goch: Die Arnold Janssen Reisemobilwallfahrt ist abgesagt

Goch. Die nächste Ausgabe der „Arnold Janssen Reisemobilwallfahrt“ in Goch muss coronabedingt auf den Sommer 2022 verschoben werden.

Normalerweise wäre für den 22. bis 25. Juli die nächste Ausgabe der „Arnold Janssen Reisemobilwallfahrt“ vorgesehen. Die Planungen für das Programm laufen für gewöhnlich zu dieser Zeit bereits auf Hochtouren. Aufgrund der unklaren Lage rund um die Corona-Pandemie mussten sich die Verantwortlichen jedoch dazu entschließen, die Veranstaltung um ein Jahr zu verschieben.

„Wir können aktuell nicht mit Sicherheit sagen, wie sich die Situation im Juli darstellt. Ob wir dann eine Wallfahrt veranstalten könnten, so wie man sie kennt oder ob es vielleicht in Teilen oder sogar in Gänze noch coronabedingte Einschränkungen gibt. Das macht die Programmplanung derzeit nahezu unmöglich“, sagt Rüdiger Wenzel, Chef des Gocher Stadtmarketings. „Wir bedauern wirklich sehr, dass wir unsere Gäste um ein Jahr vertrösten müssen. Aber wir warten gerne, denn wir können sehr darauf hoffen, im Jahr 2022 wieder komplett ohne Einschränkungen beisammen sein können“, so Wallfahrtsseelsorger Pater Hans Peters.

Neues Veranstaltungsdatum der Reisemobilwallfahrt ist somit vom 21. bis zum 24. Juli 2022.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland