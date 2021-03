Goch: Die RCN Chemie will gefährliche Abfälle verbrennen

Goch. Doie RCE Chemie in Goch plant die Behandlung von gefährlich Abfällen und Stoffen an der Daimlerstraße. Die Unterlagen liegen zur Einsicht vor.

Die RCN Chemie an der Daimlerstraße 26 in Goch hat bei der Bezirksregierung Düsseldorf am 4. März eine Genehmigung „für die wesentliche Änderung der Anlage zur physikalisch-chemischen Behandlung von gefährlich Abfällen und zur Lagerung von gefährlich Abfällen und Stoffen am Standort Daimlerstraße 26.“ Dies teilte jetzt die Bezirksregierung Düsseldorf mit.

„Antragsgegenstand ist der Betrieb der Anlage zur Rückgewinnung von Ethanol/lsopropanol aus Tonerde (Paddelverdampfer), die Errichtung und der Betrieb einer überdachten Lagerhalle für Tonerde, die Durchführung von Lärmminderungsmaßnahmen zur Einhaltung der Richtwerte nach TA-Lärm (Altanlagensanierung) und die Errichtung und der Betrieb einer Unterflurwaage“, heißt es in den Papieren. Darüber hinaus wurde ein Antrag des Unternehmens gestellt, mit der Errichtung der Lagerhalle für Tonerde vorzeitig zu beginnen.

Die Unterlagen können nur nach Vereinbarung eines Termins eingesehen werden

Eine Kurzbeschreibung des Vorhabens, der Genehmigungsantrag sowie die dazugehörigen Antragsunterlagen liegen in der Zeit vom 19. März bis einschließlich 19. April zur Einsichtnahme aus: Bei der Bezirksregierung Düsseldorf, Dienstgebäude Am Bonneshof 35, in Düsseldorf, Raum 60142. Bei der Stadt Goch im Rathaus, Markt 2, im Raum 3.28 des Neubaus. Die Unterlagen können nur nach Vereinbarung eines Termins und unter Wahrung der geltenden Corona-Schutzvorschriften eingesehen werden. Termine gibt’s bei der Bezirksregierung, 0211/475-4484, per Mail an ben.neumann@brd.nrw.de2. Bei der Stadt Goch, unter 02823/320-211 oder per Mail an kristin.koesters@goch.de. Die Einsicht ist auch online möglich: http://url.nrw/offenlage.