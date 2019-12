Goch. Einbrecher hatten es in Goch unter anderem auf Musikelektronik abgesehen.

Goch: Einbruch durchs die Terrassentür

Bei einem Einbruch in Einfamilienhaus kamen die Täter durch die Terrassentür. Am Montag, 2. Dezember, um 6.15 Uhr stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Lüderitzstraße in Goch fest, dass Unbekannte das Erdgeschoss durchsuchten hatten. Die Täter gelangten durch eine auf Kipp-Position stehende Terrassentür ins Haus. Sie nahmen Bargeld, zwei Musikboxen sowie weitere Musikelektronik mit und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080.