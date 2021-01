In den Kindergarten am Gärtnerweg in Goch sind unbekannte Täter eingebrochen.

Kriminalität Goch: Einbruch in den Kindergarten am Gärtnerweg

Goch Unbekannte Täter sind über ein zum Garten gelegenes Fenster in den Kindergarten am Gärtnerweg in Goch eingedrungen.

Einbruch in Kita am Gärtnerweg in Goch: Unbekannte Täter sind zwischen Montagnachmittag, 17 Uhr, und Dienstagmorgen über ein zum Garten gelegenes Fenster in den Kindergarten eingedrungen. Sie durchsuchten alle Schränke im Gebäude, entwendeten aber nach ersten Erkenntnissen der Polizei nichts.

Die Kripo Goch sucht jetzt Zeugen für den Einbruch, Hinweise an die ermittelnden Beamten unter der Rufnummer 02823/1080.​