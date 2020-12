Goch: Einbrüche in Keller und eine Turnhalle verwüstet

Unbekannte Täter brachen in mehrere Keller in Goch ein.

Goch. Die Täter nahmen bei ihrer Einbruchsserie in Goch DJ-Utensilien, Fahrrad und Werkzeug weg. Turnhalle an der Hubert-Houben-Straße wurde verwüstet.

Zu mehreren Kellereinbrüchen ist es zwischen dem 9. und 14. Dezember in Goch gekommen. Unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember mehrere Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Westring auf. Es wurden DJ Utensilien und ein Fahrrad entwendet. Weiter ging der Beutezug am 13. Dezember. Dabei brachen unbekannte Täter am Heiligenweg wieder mehrere Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus auf. Aus dem unverschlossenen Waschkeller wurden insgesamt zehn Packungen Waschmittel entwendet.

Ein Zeuge konnte einen männlichen Jugendlichen, circa 16 bis 18 Jahre alt, mit schlanker Statur, dunklen Haaren und dunkler Kleidung sehen. Vom 11. bis zum 14. Dezember öffneten Unbekannten gewaltsam drei Kellertüren in einem Mehrfamilienhaus an der Feldstraße und entwendeten Werkzeug. An diesem Abend kam es zu einem Einbruch in die Turnhalle an der Hubert-Houben-Straße. Die Täter verteilten Schläger und Geräte und brachen Schränke auf. Hinweise: 02823/1080.