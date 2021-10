Goch: Eltern können jetzt über die Grundschule entscheiden

Goch. Das Anmeldeverfahren für die Grundschulen in Goch läuft nach Angaben der Stadt vom 5. Oktober bis zum 5. November.

In der Zeit vom 5. Oktober bis zum 5. November 2021 läuft das Anmeldeverfahren für die Grundschulen in Goch. Kinder, die in der Zeit vom 01.10.2015 bis 30.09.2016 geboren sind, müssen während dieses Zeitraums an den Grundschulen angemeldet werden. Den betreffenden Eltern oder Erziehungsberechtigten wurde dies bereits schriftlich mitgeteilt. Kinder, die vom Schulbesuch zurückgestellt waren, müssen ebenfalls angemeldet werden.

Kinder, die nach dem oben genannten Zeitraum das 6. Lebensjahr vollenden, können auf Antrag in die Schule aufgenommen werden. Voraussetzung ist, dass sie schulfähig sind. Den Eltern steht die Wahl der Grundschule grundsätzlich frei. Das Schulgesetz in NRW sieht jedoch vor, dass jedes Kind Anspruch auf Aufnahme in die (wohnort-)nächstgelegene Grundschule der gewünschten Schulart (Bekenntnis- oder Gemeinschaftsgrundschule) im Rahmen der vom Schulträger festgesetzten Aufnahmekapazitäten hat. Zunächst probeweise hat die Gemeinschaftsgrundschule Arnold-Janssen zum Schuljahr 2021/22 den rhythmisierten Ganztag eingeführt.

Bei der Anmeldung müssen Eltern angeben, ob ihr Kind an Ganztagsangeboten teilnehmen soll

Bei einer Anmeldung müssen Eltern angeben, ob ihr Kind daran teilnehmen soll. Einen Einblick in alle Schulen, deren Konzepte und zur Verfügung stehende Betreuungsangebote gibt es auf den jeweiligen Homepages. Darüber hinaus bieten die Schulen Informationsveranstaltungen an. Für eine Teilnahme ist eine Anmeldung notwendig.

Die Termine: Grundschule Arnold-Janssen, www.arnold-janssen-schule.de, Hinter der Mauer 101, 47574 Goch, 02823/97400, Mail: info@arnold-janssen-schule.de. Anmeldung am 5., 7. Oktober und am 2. November. Infoveranstaltung am 28. Oktober.

Grundschule St. Georg, www.st-georg-schule.de, Gertrudstraße 40, 47574 Goch, 02823/6350, Anmeldung am 2., 3. und 4. November, Infoveranstaltung am 25., 26. und 27. Oktober.

Grundschule Freiherr-von-Motzfeld, Pfalzdorf, www.fvm-schule.de, Hevelingstraße 113, 47574 Goch, 02823/5043, Anmeldung am 2., 3. und 4. November, Infoveranstaltung am 27. Oktober.

Grundschule Niers-Kendel, www.niers-kendel-schule.de, Schulgebäude Asperden, Knobbenhof 27, 47574 Goch, 02823/4193 707, Dependance Kessel, Steinacker 15, 47574 Goch. Anmeldung am 2., 3. und 5. November, Infoveranstaltung am 6. Oktober, Anmeldung per Mail an info@nks-goch.de.

Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen, www.liebfrauen-schule.de, Theodorstraße 26, 47574 Goch, 02823/2284, Anmeldung am 27. und 28. Oktober und am 2., 3. und 4. November. Infoveranstaltung am 7. Oktober, Anmeldung per Mail: info@liebfrauen-schule.de. Für die Anmeldung ist bei der Schule ein Termin zu vereinbaren.

