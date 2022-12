Goch: Endlich wieder Festmessen mit Chor, Geige und Solisten

Goch. Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wird der Pfarrcäcilienchor Arnold-Janssen in Goch wieder zwei festliche Weihnachtsgottesdienste gestalten.

Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wird der Pfarrcäcilienchor Arnold-Janssen wieder zwei festliche Weihnachtsgottesdienste gestalten. Zunächst feiert der Chor Heiligabend um 21.45 Uhr die Einstimmung und die darauffolgende Christmette um 22 Uhr in der Arnold-Janssen-Kirche.

Weihnachtskantate von Bachs Zeitgenossen Christoph Graupner

Auf dem Programm stehen bekannte Weihnachtslieder und vier festliche Chöre aus einer Weihnachtskantate von Bachs Zeitgenossen Christoph Graupner. Bei den konzertanten Chören von Graupner und dem beliebten „Transeamus“ von Schnabel wirken die Geigerinnen Anna Haas und Katrin Nowak mit, die auch bei der musikalischen Einstimmung und zur Kommunion zum Einsatz kommen.

Am zweiten Weihnachtstag gestaltet der Chor die Festmesse um 9.30 Uhr in der Maria-Magdalena-Kirche. In diesem Gottesdienst wirken auch die Sopranistin Maria Klier und Katrin Nowak (Violine) mit.

Es erklingen noch einmal festliche Weihnachtschöre, Sologesänge von Händel, Mozart, Cornelius und Reger und die beliebte Pastorale für Violine und Orgel aus dem Weihnachtskonzert von Corelli.

