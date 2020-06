Betrugsmasche Goch: Falsche Polizisten rufen aktuell vielfach Senioren an

Goch. Die echte Polizei warnt vor den Anrufen falscher Polizisten, die sich aktuell im Raum Goch häufen, und gibt Hinweise zum richtigen Verhalten.

Im Raum Goch kommt es aktuell zu einer Vielzahl von Anrufen falscher Polizisten. Das teilt die Kreispolizeibehörde Kleve mit. Seniorinnen und Senioren würden von vermeintlichen Beamten der Polizei Geldern angerufen. „Bis jetzt reagierten die Angerufenen allesamt richtig. Sie beendeten das Telefonat und meldeten die Anrufe der echten Polizei.“

Die Behörde weist wegen der aktuellen Fälle nochmals auf Folgendes hin: Die Polizei ruft nicht unter der Nummer 110 an. Indem sie sich als falsche Polizisten ausgeben, versuchen Betrüger Angaben zur finanziellen Situation oder den Wertgegenständen im Haushalt ihrer potenziellen Opfer zu erlangen. Mitunter sollen die Angerufenen dazu bewegt werden, Wertgegenstände zum Schutz an vermeintliche Polizisten zu übergeben.

Das rät die Polizei

Die Polizei bittet die Bürger: „Handeln Sie in solchen Fällen richtig: Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen und persönlichen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf und informieren Sie Ihre Angehörigen. Verständigen Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle oder den Notruf 110.“