Goch feiert endlich wieder Flachsmarkt und Herbstkirmes

Nach der Corona bedingten Pause in den vergangenen zwei Jahren laufen im Gocher Rathaus die Vorbereitungen für die Flachsmärkte und die Herbstkirmes auf Hochtouren. Der Gocher Flachsmarkt ist das größte Freiluft-Kaufhaus der Region. Zum Warenangebot gehören neben Textilien auch Kurzwaren, Stahlwaren und Haushaltswaren.

Die Herbstkirmes beginnt am Samstag, dem 22. Oktober, um 15 Uhr und dauert vier Tage. Am Dienstag, 25. Oktober, das ist der letzte Kirmestag und der letzte Dienstag im Oktober, findet traditionell der Gocher Flachsmarkt statt. Der zweite Flachsmarkt ist am letzten November-Dienstag, 29. November. Einzelheiten zu den Flachsmärkten und zur Herbstkirmes in diesem Jahr wird die Stadt Goch noch veröffentlichen.

Stadtarchivar Florian Weber beschäftigt sich in der Oktober-Ausgabe seiner Video-Serie „Archivale des Monats“ ebenfalls mit den Gocher Flachsmärkten. Sie ist online bei Facebook, Instagram und Youtube auf den Goch erleben – Kanälen und bei www.goch.de zu sehen. Bereits im Jahr 1847 wurde erstmals nachweislich in Goch ein Flachsmarkt durchgeführt, der auf dem heimischen Flachsanbau basierte und im Laufe der Zeit immer umfangreicher wurde.

