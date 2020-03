Goch-Pfalzdorf. Die viel befahrene Klever Straße in Pfalzdorf soll künftig an einer neuen Fußgängerbedarfsampel leichter zu überqueren sein.

An der Klever Straße in Pfalzdorf soll in Höhe der Einmündungen von Waterkuhlstraße und Wolterstraße eine Fußgängerbedarfsampel errichtet werden. Der Gocher Bau- und Planungsausschuss folgte einstimmig einem Antrag der CDU, der eine Querungshilfe an der viel befahrenen Straße vorsieht. „Der Verkehr sorgt dort für gefährliche Situationen“, begründete Georg Binn (CDU).

Eine breitere Diskussion gab es über das Vorhaben nur deshalb, weil die Stadt Goch ohnehin die Sanierung der maroden Waterkuhlstraße plant. Beim Ausbau handelt es sich allerdings um eine der Maßnahmen nach dem Kommunal-Abgabengesetz (KAG), für die bislang von den Anliegern Straßenbaubeiträge fällig wurden. Nach breitem Widerstand – in Goch unter anderem bei der Marienwasserstraße – hatte der Rat im Dezember 2019 beschlossen, alle KAG-Maßnahmen auszusetzen, bis das Land über eine neue Regelung entschieden hat. Laut Wolfgang Jansen, Geschäftsführer der Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft „GO!“ könnte es im Mai neue Informationen zur Umsetzung geben.

Jansen: Straßenausbau und Fußgängerbedarfsampel zusammen denken

Bei der Sanierung der Waterkuhlstraße war auch der Bau einer Querungshilfe an der Klever Straße vorgesehen. Jansen argumentierte nun, dass man den Straßenausbau und die angedachte Ampel nicht losgelöst voneinander betrachten und angehen könne und abwarten müsse. „Es wäre ungeschickt, doppelt Kosten zu verursachen“, meinte er und reagierte damit auf die Forderung von Johannes Verhoeven (CDU), die Querungshilfe bis zum Beginn des neuen Schuljahres umzusetzen.

Auf der Reuterstraße in Pfalzdorf soll künftig Tempo 50 gelten. Foto: Niklas Preuten

Auf Antrag der CDU votierte der Ausschuss zudem einstimmig für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 50 auf der Reuterstraße in Pfalzdorf von der Klever Straße bis hinter der Einmündung Eschenweg. Auf Höhe Reuterkamp soll ein Dialog-Display, ein „Smiley“, aufgestellt werden.