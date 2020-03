Die vorgelegten Zahlen zum Kindergartenjahr 2020/2021 stellten die Gocher Politik zufrieden, jedenfalls sahen die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses keinerlei Diskussionsbedarf und gaben der Verwaltung einen einstimmigen Beschluss mit auf den Weg. So konnte die stellvertretende Vorsitzende Hildegard Fielenbach-Hensel – sie war kurzfristig für Katharina Pleines eingesprungen, die sich über die Geburt ihres Sohnes freute – bereits nach einer guten Viertelstunde die Sitzung beenden und feststellen: „Das war die kürzeste Jugendhilfeausschusssitzung in meinen 40 Jahren in der Politik.“

Um die entscheidende Nachricht zu übermitteln, benötigte Hermann-Josef Kleinen auch nicht mehr Zeit. „Wir können alle vorliegenden Anmeldungen für das neue Kindergartenjahr bedienen. Ob das immer die gewünschte Einrichtung ist, steht auf einem anderen Blatt“, sagte der Leiter des Fachbereichs Jugend, Schule und Sport.

Kleinen: Kita- und Tagespflegeausbau trägt Früchte

Zum Stichtag lagen dem Jugendamt insgesamt neue Bedarfsmeldungen von 149 Ü3-Kindern und 273 U3-Kindern ab dem 1. August 2020 vor. Zudem verbleiben in den Kindertageseinrichtungen 880 Ü3-Kinder und 43 U3-Kinder. Die Planungsgespräche zwischen dem Jugendamt und den Gocher Kindertageseinrichtungen zeigten, dass alle Bedarfe für den Ü3-Bereich abgedeckt werden können, während im U3-Bereich nach aktuellem Stand noch 121 Betreuungsplätze fehlen. Die Lücke wird durch die Tagespflege geschlossen, in der ab August 59 Tagesmütter insgesamt 205 Kinder betreuen können.

Hermann-Josef Kleinen verwies angesichts der steigenden Kinderzahlen auf die politischen Beschlüsse der vergangenen Jahren zum Ausbau der Plätze in den Kitas und der Tagespflege: „Das bringt uns jetzt die Früchte.“ Nach aktuellem Kenntnisstand könnten auch die zu erwartenden Bedarfen in den beiden folgenden Kindergartenjahren abgedeckt werden.

Zusätzliche Zuschüsse vom Land

Die Neufassung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) bringt einige Änderungen bei der Finanzierung der Kitas mit sich. Unter anderem gibt es für Goch zusätzliche Landeszuschüsse von insgesamt 120.000 Euro für die Familienzentren und insgesamt 135.000 Euro für zusätzlichen Sprachförderbedarf und die „Plus-Kita“-Einrichtungen. Außerdem setzt die Stadt Goch die freiwilligen Zusatz-Förderungen nach einem einstimmigen Votum des Ausschusses fort.