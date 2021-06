Goch: Junge Einbrecher beim Spaghetti-Kochen gestört

Die Spaghetti kochten im Topf, als die Polizei in den Hauswirtschaftsraum der Schule kam. Die Täter waren durch ein Fenster geflüchtet.

Goch. Hausmeister vertrieb zwei junge Männer, die sich nachts in einer Schule Spaghetti kochten. Sie waren durch ein Klassenzimmerfenster eingestiegen.

Aus den Spaghetti wurde nichts: Am Sonntag, 20. Juni, gegen 21.40 Uhr sah der Hausmeister einer Schule an der Schützenstraße zwei unbekannte junge Männer im Hauswirtschaftsraum. Als er lautstark auf sich aufmerksam machte, flüchtete das Duo durch ein offenes Klassenzimmerfenster über den Spielplatz in Richtung Kastell. Als die Polizei kam, kochten noch die Spaghetti auf dem Herd, Getränkedosen und Schokoriegel-Papier lagen herum.

Beide Täter sollen etwa 16 bis 18 Jahre alt sein und hatten eine athletische Statur. Einer trug eine schwarze kurze Hose, ein blaues T-Shirt und hatte einen „Nike“-Rucksack dabei. Der andere trug schwarze Jacke, schwarze kurze Hose, weiße Turnschuhe und hatte eine blaue Plastiktüte bei sich. Die Polizei sucht Zeugen: 02823/1080

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland