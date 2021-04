Goch: Kathrin Kempkes ist die neue Wundexpertin der Caritas

Goch. Die stellv. Pflegedienstleiterin der Mobilen Pflege in Goch gehört zu den ersten Mitarbeitern der Caritas, die zur Wundexpertin ausgebildet wurde.

Wenn es um Wunden geht, dann ist Kathrin Kempkes vom Caritasverband Kleve die richtige Ansprechpartnerin. Die stellvertretende Pflegedienstleiterin der Mobilen Pflege in Goch fährt beinahe täglich zu Patienten raus und schaut sich Wunden an. Die Verbandstasche im Auto gehört zu ihren wichtigsten Arbeitsutensilien. Denn Kathrin Kempkes ist eine von mehr als 20 Mitarbeitern des Caritasverbandes Kleve, die eine Weiterbildung zur Wundexpertin (ICW) genossen haben.

Kathrin Kempkes kann lokaltherapeutische Maßnahmen durchführen

Das heißt: Sie kann chronische Wunden fachgerecht beurteilen und versorgen. Sie setzt präventive und lokaltherapeutische Maßnahmen um. Und sie führt die im Expertenstandard „Pflege von Menschen mit chronischen Wunden“ vorgesehenen Aufgaben in der Ambulanten Pflege fachgerecht durch. Die heute 34-Jährige ging im Jahr 2010 noch einen Schritt weiter und absolvierte damals als einzige Mitarbeiterin des Caritasverbandes noch das Aufbaumodul „Pflegetherapeut Wunde (ICW)“.

„Dieser Kursus beinhaltete damals 168 Unterrichtseinheiten und 40 Stunden Hospitation, die ich in einer diabetologischen Praxis in Berlin absolviert habe. Das war eine ganz tolle Erfahrung“, berichtet Kempkes. Das Zertifikat wird allerdings nur befristet ausgestellt. So muss sich Kathrin Kempkes regelmäßig weiterbilden, pro Jahr mindestens acht Punkte sammeln.

Das Thema Wunde begeisterte Kathrin Kempkes, die seit Januar 2009 für den Caritasverband Kleve und seither in der Mobilen Pflege Goch arbeitet, schon früh. „Als examinierte Altenpflegerin wird man täglich mit dem Thema konfrontiert“, erklärt Kempkes und ergänzt: „Früher beauftragte der Arzt externe Wundmanager für unsere Patienten. Dadurch habe ich das Thema kennen und auch schätzen gelernt.“ Heute ist sie selbst Wundexpertin, arbeitet nicht nur für den Caritasverband, sondern auch für ein Homecare-Unternehmen in Kleve.

„Für mich sind Wunden ein interessantes Thema und eine schöne Abwechslung“

„Für mich sind Wunden ein interessantes Thema und eine schöne Abwechslung zu meinen Aufgaben im Pflegemanagement“, sagt Kathrin Kempkes. Im Laufe der Jahre hat sie auch schon so einiges gesehen. „Manche Patienten haben Druckgeschwüre, andere wiederum einen diabetischen Fußulcus. Auch postoperative Wunden und Verbrennungen gehören zum Aufgabengebiet einer Wundexpertin“, erklärt Kathrin Kempkes. Immer im Gepäck der rosafarbene Zettel für die Wunddokumentation.

