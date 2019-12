Goch: Neues Projekt soll Bürgerengagement unterstützen

An guten Ideen zur Aufwertung der Umgebung vor der eigenen Haustür mangelt es den Gocherinnen und Gochern in der Regel nicht. Oft fehlt etwas anderes für die Umsetzung. „Es gibt unzählige Projekte, die bislang am Geld gescheitert sind“, sagt Bürgermeister Ulrich Knickrehm. Daran möchte die Stadt Goch etwas ändern mit dem Projekt „Miteinander besser leben“, das jetzt an den Start gegangen ist. Es richtet sich an Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Kirchen und andere Einrichtungen des sozialen Lebens und soll Aktivitäten fördern, die das Wohnumfeld in Goch und seinen Stadtteilen erhalten und verbessern. Jährlich 20.000 Euro stellt der Stadtrat dafür zur Verfügung.

Die angedachte Umgestaltung des Kaiser-Otto-Platzes in Kessel ist ein Beispiel, das Bürgermeister Knickrehm in den Sinn kommt und gute Aussichten auf eine Förderung hat. Aber auch kleinere Initiativen wie die Verschönerung eines Blumenbeetes kommen für ein städtisches Sponsoring in Frage. „Wir wollen mit einer Anschub- oder Durchführungsfinanzierung die Bürgerinnen und Bürger zum Engagement anspornen und ihnen ein bisschen Sicherheit geben“, sagt Ulrich Knickrehm.

Bis zu 5000 Euro Förderung für einzelne Projekte

Maximal 5000 Euro beträgt die Fördersumme pro Projekt, das ein paar Bedingungen erfüllen muss. So ist in den Förderrichtlinien festgesetzt, dass das Vorhaben in Goch beheimatet und der Öffentlichkeit zugänglich sein muss (Privatgelände sind jedoch nicht ausgeschlossen). Das Projekt darf keine Folgekosten für die Stadt nach sich ziehen, muss einen Mehrwert für die Kommune schaffen und einen 25-prozentigen Eigenanteil beinhalten, der auch durch Arbeitsstunden geleistet werden kann.

Interessierte müssen einen schriftlichen Antrag mit einem abgestimmten Projektkonzept inklusive Finanzierungsplan einreichen, den der Fachbereich II Bauwesen prüft. „Die Hürden sollen aber möglichst niedrig sein. Bei der Antragsstellung sind unsere Mitarbeiter der Verwaltung behilflich“, kündigt Bürgermeister Knickrehm an.

Erste Anträge bis zum Jahresende einreichen

Noch in den letzten Tagen dieses Jahres können Förderanträge eingereicht werden, die Frist dazu endet am 31. Dezember. Der Rat der Stadt Goch wird in seiner ersten Sitzung im nächsten Jahr entscheiden, welche Projekte gefördert werden. „Mir ist bekannt, dass es noch für 2019 Ideen gibt. Höchstwahrscheinlich fließen Fördergelder“, sagt Holger Hortmann-van Husen aus dem Fachbereich II Bauwesen. Im Jahr 2020 können dann wieder neue Förderanträge eingereichet werden. Die Frist ist der 30. September.

Das Bürgerforum Goch hatte die Finanzmittel für das Projekt „Miteinander besser leben“ beantragt, dessen Vorbild in Mönchengladbach bereits seit einigen Jahren fest etabliert ist.

Alle Informationen zum Projekt stehen im Internet auf www.goch.de/miteinanderbesserleben. Dort sind auch die Förderrichtlinie und ein Antragsformular aufgeführt, das benutzt werden kann, aber nicht muss.