Goch: Polizei sucht Zeugen für Unfall auf der Bundestraße 9

Goch. Nach einem Unfall auf der Bundesstraße 9 am Freitag, 12. November, gegen 5:25 Uhr, sucht das Verkehrskommissariat in Goch nach Zeugen.

Nach einem Unfall auf der Bundesstraße 9 am Freitag, 12. November, gegen 5:25 Uhr, sucht das Verkehrskommissariat nach Zeugen. Der Fahrer eines grauen Citroën C2 war dort in Richtung B 504 unterwegs, als er zwischen der Hervorster Straße und Industriestraße von einem anderen Wagen überholt wurde. In Folge des Überholmanövers stießen die beiden Autos zusammen, an dem Citroën entstand Sachschaden.

Nach Angaben des Citroën-Fahrers überholte der andere Wagen trotz entgegenkommender Fahrzeuge. Der Fahrer/die Fahrerin eines silberfarbenen Skoda Octavia Kombi musste demnach abbremsen, um einen möglichen Zusammenstoß zu vermeiden.

Der Skoda-Fahrer wird nun gebeten, sich bei der Polizei unter 02823/1080 zu melden.

