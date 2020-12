Eva-Maria Janßen ist Lehrerin am Städtischen Gymnasium Goch.

Persönlicher Jahresrückblick Goch: "Schule in der Klasse ist unersetzlich"

Goch Eva-Maria Janßen, Schulleiterin des Gocher Gymnasiums, hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Das Virus legte die Schwachstellen offen.

Schule, sagt Eva-Maria Janßen, sei so viel mehr als nur im Unterricht zu sitzen. „Schule ist ganz viel Miteinander und ein Ort, an dem gemeinsame Erfahrungen entstehen.“ Diese Erkenntnis hätten viele in diesem außergewöhnlichen Jahr gewonnen, stellt die Lehrerin des Städtischen Gymnasiums Goch fest.

Janßen kann sich noch gut daran erinnern, wie sie an einem Freitagnachmittag ganz kurz vor dem ersten Lockdown im Q2-Kurs Geschichte unterrichtete. Es sollte der letzte Schultag der angehenden Abiturienten werden. „Die Stimmung war seltsam, weil wir ahnten, was kommen würde. Leider musste der Jahrgang dann auch auf die fröhliche Ausgelassenheit rund ums Abi verzichten“, erzählt Eva-Maria Janßen.

Entgrenzung zwischen

Die 35-Jährige hat den Digitalisierungsschub in der Schule hautnah erlebt. Dank bereits zuvor aufgebauter Lernplattformen, schuleigener E-Mail-Adresse und sicherem Messengerdienst klappte das Distanzlernen nach einigen Startschwierigkeiten ganz gut – auch wenn es eine gewisse Entgrenzung mit sich brachte. „Einmal habe ich von einem Schüler am Samstagabend um fünf vor zwölf nachts eine Rückfrage zu einer Aufgabe erhalten“, erzählt die Gocherin.

Regierungsstrategie enttäuschte die Schulleiterin

Die direkte Interaktion mit den Schülern in der Klasse sei aber unersetzlich. Eva-Maria Janßen: „Nach den Sommerferien habe ich mich auf jede einzelne Stunde gefreut. Die Schüler saugen die Informationen zudem förmlich auf.“ Dass die Regierungsstrategie für den Schul-Corona-Winter dagegen vor allem daraus bestand, häufig zu lüften und einen warmen Pulli zu tragen, enttäuschte die Lehrerin für Deutsch und Geschichte.

Privat musste Eva-Maria Janßen zwar auf viele Kontakte verzichten, doch „ich finde, dass sich die Menschen trotzdem näher gekommen sind. Man hat sich bewusster Zeit füreinander genommen". Noch solch ein Jahr brauche sie allerdings nicht, „obwohl ich weiß, dass ich mich in einer sehr privilegierten Situation befinde".