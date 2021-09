Goch: Toilettenhäuschen durch Feuer zerstört

Goch. Ein brennendes Dixi-Klo an der Asperdener Straße in Goch sorgte für einen Feuerwehr-Einsatz. Das Toiletten-Häuschen brannte komplett aus.

Ein brennendes Dixi-Klo an der Asperdener Straße bemerkten am Mittwoch, 29. September, zwei Zeugen gegen kurz vor Mitternacht. Als die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte das Toilettenhäuschen an der Bushaltestelle „Hommersumer Weg“ bereits in voller Ausdehnung.

Die Feuerwehr konnte nur die Flammen löschen, das Dixi-Klo wurde jedoch komplett zerstört. Die Brandursache ist unklar, die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise zur verdächtigen Beobachtungen an die Polizei unter 02823/1080.

