Goch überprüft seine alten Wirtschafts- und Landwege

Goch. Die Firma Ge-Komm hilft mit geländegängigen Fahrzeugen bei der Erfassung der alten Wirtschaftswege rund um Goch.

Die Stadt Goch hat mit der Erstellung eines ländlichen Wegenetzkonzeptes begonnen und damit die Firma Ge-Komm GmbH beauftragt. Erster Schritt ist die Erfassung des Ist-Bestandes. Dazu ist das Unternehmen derzeit mit geländegängigen Fahrzeugen in Goch und den Ortsteilen unterwegs. Zur Erfassung und Dokumentation der vielen Informationen sind die Fahrzeuge mit Spezial-Kameras und systemoptimierten EDV-Hard- und Software ausgestattet. Die Fahrzeug-Besatzungen verfügen allesamt über die notwendige Berechtigung und können sich entsprechend ausweisen.

Für die Gocher Bürgerschaft besteht die Möglichkeit, sich aktiv daran zu beteiligen

Im Anschluss an die Befahrung findet eine Auswertung der gesammelten Informationen statt. Für die Gocher Bürgerschaft besteht die Möglichkeit, sich aktiv daran zu beteiligen. Bei einer Dialogveranstaltung und über ein Bürgerdialogportal können von Juni bis August 2021 Anregungen,Vorschläge und Meinungen eingebracht werden. Weitere Informationen dazu werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Ländliche Wege sollen vielfältige Funktionen erfüllen. Sie binden Gemeinden, Dörfer, Weiler und Einzelgehöfte an das Verkehrsnetz an, erschließen land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen, dienen der Freizeit und Erholung und ihre Wegeraine dienen als Biotopverbundelemente. Die heutigen ländlichen Wegenetze wurden im Wesentlichen in den 1950er bis 1970er Jahren geplant und gebaut. Für die aktuellen Anforderungen ist das Wegenetz oft nicht mehr ausgelegt.

Gleichzeitig verschlechtert sich der Zustand ländlicher Wege. Unter Berücksichtigung der finanziellen Situation vieler Städte und Gemeinden im ländlichen Raum sind neue Lösungen gefragt, um das Wegenetz funktional zu erhalten. Das Ziel von Wegenetzkonzepten ist es, die vorhandenen ländlichen Wege unter Berücksichtigung ihrer Funktion für die Landwirtschaft, Bevölkerung, Natur und Landschaft zu kategorisieren und Prioritäten für die künftige Unterhaltung zu vereinbaren. Mit Unterstützung durch ein Planungsbüro werden in Zusammenarbeit mit den örtlichen Akteuren Überlegungen für ein zukunftsträchtiges Wegenetz angestellt, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. So kann die Unterhaltung von Wegen reduziert und überflüssige Wege identifiziert werden.