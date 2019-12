Goch: Weihnachten mit ALS: „Mir fehlt nichts, nur Muskeln“

Es war kalt, die Haustür geschlossen und ich hoffte, dass das so blieb. Denn dieser Weihnachtsbesuch im Jahr 2017 jagte mir Angst ein. So viel wusste ich schon: Hinter der Tür lag in einem Zimmer ihres Hauses meine Schulfreundin Helga Ripkens (56). Gezeichnet von ALS. Bewegungsunfähig. Seit Anfang 2017 an der Beatmungsmaschine. Die Haustür wurde dann doch geöffnet, eine freundliche Frau vom Pflegeteam brachte mich zu Helga. Und ich brach wider Erwarten nicht in Tränen aus. Denn bereits der erste Blickaustausch mit ihr und das Leuchten in ihren Augen nahmen mir die Angst. Helga lebte. Helga lebt! Mit (fast) allen Sinnen, allen Emotionen und Gedanken. Oder, wie sie auch heute noch über ihren Sprachcomputer, dem Talker, zu sagen pflegt: „Mir fehlt nichts, außer Muskeln.“

Das dritte Weihnachtsfest unter künstlicher Beatmung

Im gleichen künstlichen Atemzug sagt sie (es spricht immer der Talker für Helga): „Das hat ein Leidensgenosse, Christian Bär, gesagt. Und so ist es bei mir auch.“ Heute feiert meine Freundin ihr drittes Weihnachten unter künstlicher Beatmung in ihrem Haus. Seit fünf Jahren zerstört ALS die Nerven in ihrem Körper, die den Muskeln im gesunden Zustand Befehle erteilen konnten. Die völlige Lähmung ist die Folge davon. Aber „Aufgeben ist keine Option“, betont Helga und schafft es mit Hilfe des Pflegeteams, Familie und Freunden ihr Leben dennoch selbst bestimmt zu leben.

Viele Fragen in vielen Stunden

Sie hat die Kontrolle über Gesichtsmimik und Augen behalten. Im gemeinsamen Gespräch lässt sie die vergangenen Jahre Revue passieren und beantwortet viele Fragen. In vielen Stunden. Denn Gespräche mit dem Talker sind mühsam und lehren das oft unter Zeitdruck stehende Gegenüber Geduld. Mit den Augen erfasst die Gefragte die Buchstaben auf dem Bildschirm und „klickt“ sie an. Es entstehen Wörter, Sätze. Die spricht dann der Talker mit freundlicher Stimme.

Helga aus Pfalzdorf genießt den Blick aus dem Fenster, wo viele Vögel reichlich Winterfutter bekommen. Foto: Foto: Anke Gellert-Helpenstein / NRZ

Denn die Sprache verlor Helga damals als erstes. Und sie wusste sehr schnell, zu welcher heimtückischen Erkrankung dieses und andere Symptome gehören: ALS. „Ich bin gelernte Krankenschwester, habe von August 1987 bis Dezember 2016 in der LVR Klinik gearbeitet. Deswegen wusste ich auch schon vor der offiziellen Diagnose, was ich habe.“

Krankheit machte keine halben Sachen

Viel Zeit blieb ihr allerdings nicht, um sich auf ALS einzustellen – die Krankheit machte keine halben Sachen, griff in Riesenschritten nach dem alten Leben. Als die Frage nach künstlicher Beatmung im Raum stand, war es eine Frage auf Leben und Tod. Helga hatte und hat dazu eine klare Antwort: „Wer ALS hat und leben möchte, der muss sich beatmen lassen!“

Helga wollte und will leben. „Für mich war es das Wichtigste mit erleben zu können, wie mein Sohn Frederik es schafft, seine beruflichen Pläne zu verwirklichen, was nicht viele ihm zugetraut haben.“ Das Ziel hat die alleinerziehende Mutter erreicht. Frederik, Jahrgang 1995, ist mittlerweile echter Fachmann in seinem Metier als Metallbauer und Schweißermeister, der ganze Stolz seiner Mutter.

Die Beatmung hat Helga für sich auch gewollt, weil die Chance bestand, im eigenen Zuhause zu bleiben. Was nicht so einfach war, wie es vielleicht heute aussieht. Gespräche mit Pflegeteams, Krankenkassen, Ärzten, medizinischen Diensten und und und … das alles kostete Kraft. Aber dank ihres im pflegerischen Intensivbereich erfahrenen besten Freundes Stefan Klein, der sie auch heute durch alle Höhen und Tiefen der Krankheit begleitet, gelang das Unmögliche.

Helga Ripkens steuert in ihrem Umfeld viel mit dem Computer, über den sie auch sprechen kann. Foto: Foto: Anke Gellert-Helpenstein / NRZ

Schichten für Rund-um-Betreuung

Heute teilt sich ein Clivia-Team von vier Haupt- und drei Nebenamtlichen die verschiedenen Schichten der 24-Stunden Rund-um-Betreuung. „Mein Überleben verdanke ich diesem Team. Sie alle beherrschen das überlebenswichtige Sekretmanagement bei der künstlichen Beatmung.“ Die Ärzte bescheinigen ihr eine einwandfreie Lunge trotz der langen Beatmungszeit. Ein Phänomen, wie die Mediziner zugeben.

„Der wollte uns abschieben“

Auf den Gesetzesentwurf des Gesundheitsministers Jens Spahn angesprochen, der Häusliche Pflege bei Beatmungspatienten nur in Ausnahmefällen zulassen wollte, sagt Helga: „Der wollte uns abschieben. Dann hätten Menschen wie ich keine Chance auf ein selbst bestimmtes Leben.“ Mittlerweile soll der Entwurf aufgrund massiver Proteste dahingehend geändert werden, dass der Vorrang stationärer Betreuung ersatzlos gestrichen wird. Eine Sorge weniger für alle Helgas in Deutschland.

Ein Detail der Beatmungsmaschine, von der Helgas Leben abhängt. Foto: Foto: Anke Gellert-Helpenstein / NRZ

Im Internet macht Helga Ripkens sich schlau, was ihr das Leben lebenswerter gestalten kann. Denn natürlich vermisst sie viel. ALS ist gierig, schamlos, unersättlich. Frisst das normale Leben auf. Beispielsweise geschickte Hände. Vor ALS war Helga eine begnadete Handarbeiterin. Häkeln, Nähen, Sticken, Stricken, Wolle spinnen, Klöppeln und vieles mehr hat sie beherrscht. Außerdem gehörte die Leidenschaft der gebürtigen Pfalzdorferin lange Zeit den Pferden und dem Dressurreitsport. „Aber am meisten vermisse ich meinen Hund, Wolfsspitz Askan“, verrät sie. Auch ihm ließ die Krankheit keinen Platz – er ging zurück zu seinen Züchtern. Ihr Gesicht verzieht sich schmerzhaft und stumm. Helga weint.

Freude beim Blick nach draußen

Freude verschafft ihr der Blick nach draußen: Zur Unterhaltung jenseits des Computers haben Freunde ihr die große Vogelfutterstation direkt vor ihrem Fenster aufgebaut. Viele hundert Vögel besuchen sie täglich. Außerdem interessiert sie im Netz High-Tec. Ob Talker, Rollstuhl oder Robotertechnik: Helga recherchiert viel im www und hat die Anschaffung eines bequemen Sonderrollstuhls bereits durchgefochten. Mit ihm konnte sie jetzt auch die Night of the Proms (Konzertreihe, bei der klassische Musik mit Popmusik zusammentrifft) in Köln besuchen. Trotz Beatmungsgerät und begleitet von ihren Teammitgliedern Mark und Kristina. „Das war so toll!“

Mittlerweile hat Helga auch einen Roboterarm ausprobieren können, der über eine Brille per Augenkontakt gesteuert wird. Noch steht nicht fest, ob sie ihn erhält, aber eines weiß sie: „Das wäre mein tollstes Geschenk für 2020.“

Die Pfalzdorferin ist eine echte Mut-Macherin

Bis heute bereut sie die Beatmung, sprich ihre Entscheidung für das Leben, nicht. „ALS ist mit mir fertig. Das hat den Vorteil, dass es wohl nicht schlimmer werden wird“, erklärt sie. „Und ich kann so vieles ausprobieren. Z.B., was man alles durch die Magensonde jagen kann – außer Spinat!“ Und jetzt lacht Helga wieder.

Es ist das gleiche sympathische Lächeln, das sie immer schon hatte. Helga ist eine großartige, tapfere Freundin mit einem ebensolchen Team an ihrer Seite, die anderen kranken Menschen Mut machen möchte und Mut machen kann!

Wer mehr über ALS und Helga wissen möchte: Fragen per Email an oder auch über Facebook unter Helga Ripkens. Auch Stefan Klein steht gerne für Infos rund um ALS zur Verfügung. Am Telefon unter oder auch auf Facebook unter Stefan Klein.