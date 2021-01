Goch: „Wir müssen das Profil unserer SPD schärfen“

Goch Die Gocher SPD-Fraktion besteht nach internem Zwist nur noch aus vier Mitgliedern. Fraktionschef Nikutowski will Profil zeigen.

Herr Nikutowski, zwischen den zwei starken Blöcken CDU und der Listenverbindung aus BFG, Grünen und FDP steht die SPD-Fraktion alleine da. Wie gehen Sie damit um?

Klaus-Dieter Nikutowski: Darüber verstimmt zu sein, macht keinen Sinn. Gegen diese Allianz aus drei Fraktionen kommt niemand an. Umso wichtiger ist für uns, eigene Themen zu setzen, die von den anderen zu wenig berücksichtigt werden.

Welche sind das, wie wollen Sie sich als SPD profilieren?

Wir brauchen in Goch deutlich mehr bezahlbaren Wohnraum, das ist ein ganz wichtiges Thema, dessen sich die Verwaltung annehmen muss. Auch das Radwegekonzept muss endlich fertiggestellt werden, die Umsetzung darf nicht wegen Corona noch weiter herausgezögert werden. Schließlich hatten die Bürger schon einige Möglichkeiten, ihre Ideen vorzubringen. Irgendwann muss man dann auch mal anfangen. Außerdem möchten wir die Gründung eines Jugendparlaments anregen und raten dringend dazu, sich die ärztliche Versorgung in Goch kritisch anzusehen.

Derzeit wird überlegt, ob eine Ratssitzung in der gewohnten Form stattfinden kann. Was sagen Sie dazu?

Die Fraktionsvorsitzenden sprechen in diesen Tagen mit dem Bürgermeister darüber. Wir haben im Bauausschuss ja schon unser Waterloo mit zahlreichen Corona-Infektionen erlebt - ich denke, es ist sinnvoller, in reduzierter Stärke zu tagen, also dem Hauptausschuss die Aufgaben des Rats zu übertragen.

Was meinen Sie, wie der Haushaltsplan sich darstellen wird?

Der Bürgermeister ist ja kein Traumtänzer, der Haushalt wird ein solider sein, der das Mögliche darstellt, nicht das Wünschenswerte. Dennoch erwartet die SPD-Fraktion, dass die von mir angesprochenen und für die Gocher Bürger wichtigen Themen auch in Corona-Zeiten bei der Verabschiedung des Haushalts für 2021 Berücksichtigung finden.