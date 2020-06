Goch: Wohnhausanbau brennt komplett aus

Goch-Kessel. In Kessel brach im Anbau eines Wohnhauses ein Feuer aus. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen. Verletzt wurde niemand.

Aus unklarer Ursache brach am Donnerstagvormittag um kurz vor 10 Uhr im Anbau eines Wohnhauses an der Straße Im Heidfeld im Gocher Ortsteil Kessel ein Feuer aus. Menschen kamen nicht zu schaden, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Feuerwehr-Einheiten aus Kessel, Asperden und Stadtmitte waren unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Georg Binn vor Ort und setzten drei Strahlrohre ein. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Haupthaus verhindern.

Anwohner meldeten eine Explosion

Anwohner hatten über Notruf gemeldet, dass es eine Explosion in dem Anbau gegeben habe. Als die ersten Kräfte der Feuerwehr eintrafen, stand der Anbau schon in Vollbrand. „Zunächst war zu befürchten, dass sich noch Personen in dem Gebäude befanden“, so Feuerwehrsprecher Torsten Matenaers. „Atemschutztrupps machten sich daher zunächst in dem Gebäude auf die Suche. Es wurde jedoch niemand gefunden. Keiner der Bewohner befand sich vor Ort.“

Im Einsatz waren 30 Kräfte der Feuerwehr Goch aus Kessel, Asperden und Stadtmitte mit sieben Fahrzeugen. Die Löscharbeiten dauerten gut eineinhalb Stunden.