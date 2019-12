Gocher kaufen am liebsten sonntags in den Niederlanden ein

Goch/Siebengewald. Die Gocher fahren gerne am Sonntag zum Einkaufen in die Niederlande. Gewerkschaft und Kirche finden, dass der Sonntag arbeitsfrei sein sollte.

Wer schon mal an einem Sonntag durch Siebengewald gefahren ist, weil er vielleicht im Heidegebiet Maasdünen spazieren gehen wollte, wird es bemerkt haben: Kurz hinter dem nur noch symbolischen Schlagbaum zum Nachbarland herrscht ein Gewusel wie an den langen Samstagen vor Weihnachten in den Fußgängerzonen der Städte.

Großer Andrang in Siebengewald

Siebengewald ist allerdings alles andere als eine Stadt; das Dorf gehört zur Gemeinde Bergen und hatte lange Zeit nicht viel mehr als eine Pommesbude zu bieten. Und eine Tankstelle, die für Deutsche an Attraktivität verloren hat, denn der Diesel ist inzwischen im Heimatland günstiger als in den Niederlanden. Was es aber gibt, ist Cola und Bier in Dosen ohne Pfand, und zwar auch sonntags. Erik Lansink, ein findiger Geschäftsmann, hat daraus eine erfolgreiche Strategie entwickelt.

Palettenweise werden Getränkedosen gekauft

Großer Andrang am Sonntag: Die Kunden kaufen Dosengetränke, für die kein Pfand zu zahlen ist, Kaffee und viele holländische Spezialitäten. Foto: Evers, Gottfried (eve)

„Schon immer kommen Deutsche ja gerne über die Grenze, um billig Kaffee und Zigaretten zu kaufen. Geraucht wird inzwischen allerdings weniger. Seit in Deutschland Pfand auf Getränkedosen genommen wird, ist es einfach, die Verluste auszugleichen: Ein paar Mal in der Woche kommen Lastwagen, die nur Dosen ausliefern. Und die kriegen wir alle verkauft.“ Ein Blick in die Einkaufswagen, die zu den deutschen Autos auf dem großen Parkplatz geschoben werden, bestätigt es: Neben Sirupwaffeln, Vla, Schokostreuseln und Fleischrollen hat fast jeder Kunde mindestens eine Palette Getränkedosen erworben. Die werden (hoffentlich) nach dem Genuss in den Recycling-Müll geworfen.

Riesiger Umsatz an Sonntagen

Lansink, dessen Eltern einen kleinen Krämerladen betrieben, hat in jungen Jahren beschlossen, geschäftlich Gas zu geben. Als 23-Jähriger übernahm der heute 38-Jährige den früheren h&p-Laden, vor dem die Gocher jahrelang die Straße zu parkten, wenn sie dort holländisch Spezialitäten einkauften. „In Holland gibt es kein Ladenschlussgesetz wie in Deutschland, bei uns darf das die Gemeinde regeln. Deshalb haben wir begonnen, sonntags ab mittags zu verkaufen. Bloß war der Umsatz pro Stunde so groß und der Laden oft so voll, dass wir irgendetwas tun mussten.“ Die Lösung: neu bauen und den Sonntag komplett öffnen. Von 9 bis 18 Uhr ist der neue h&p nun auf der anderen Seite der Straße geöffnet. Und um ihn herum hat sich eine reihe anderer Läden angesiedelt. Wenn die Kunden ja schon mal da sind . . .

Für Fisch und Blumen geht es über die Grenze

Früher parkten Autos aus Deutschland die Straße voll, jetzt gibt es einen großen Parkplatz, der für sonntags noch nicht groß genug ist. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Eine Marktuntersuchung hat Erik Lansink nämlich gezeigt, dass Deutsche nicht nur für spezielle Lebensmittel, sondern auch für Fisch und Blumen gerne über die Grenze kommen. Und Discounter lieben sie, die Nachbarn. Da Paracetamol und andere rezeptfreie Medikamente in den Niederlanden sehr günstig sind, eröffnete Lansink einen „Haldie“. Dort verkauft er ausgesprochen günstig Restposten und Überproduktionen von Drogerie- und Haushaltsartikeln. Was an Gebäuden in unmittelbarer Nähe zu bekommen war, kaufte der Geschäftsmann und vermietete es an Kollegen, die dort inzwischen Kleidung oder Deko-Artikel verkaufen. Und der Niederländer ist noch lange nicht am Ende mit seinen Plänen: Was Fahrradfahrer als gediegenes „Schnitzelhaus“ unmittelbar an der Grenze kennen, befindet sich inzwischen ebenfalls in seinem Besitz und dürfte in einigen Jahren eine deutlich modernere Art von Gastronomie werden.

10.000 Kunden pro Woche - fast ausschließlich Deutsche

10.000 zahlende Kunden hat Lansink pro Woche in seinem Supermarkt h&p und im Drogier- und Restpostenmarkt Haldie, sagt er. Es handele sich fast ausschließlich um Deutsche, 45 Prozent kämen aus Goch, 25 aus anderen Orten des Kreises Kleve, der Rest aus der weiteren Umgebung. „Die Leute aus Siebengewald kaufen lieber in Goch ein“, erzählt Lansink schmunzelnd. Auch die Niederländer haben besondere Produkte, nach denen sie bei den Nachbarn schauen und die sie gerne kaufen: Getränke in großen Flaschen, Fleisch und Wurst, Spezialitäten, sehr gerne auch Brot. Ein munterer Grenzverkehr findet statt, die Kundschaft sehe die Fahrt „rüber“ immer als Event an.