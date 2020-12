Gocher Ordnungsamt kontrolliert Einhaltung der Corona-Regeln

Goch Die Stadt Goch kündigt an, am Silvesterabend und in der Nacht zu Neujahr die Regeln zu den Kontaktbeschränkungen zu kontrollieren.

Anlässlich des bevorstehenden Jahreswechsels macht die Stadt Goch auf

die Bestimmungen der geltenden Corona-Schutzverordnung aufmerksam und

fordert die Bevölkerung dazu auf, die bestehenden Regeln einzuhalten. So

gelten auch an Silvester die Kontaktbeschränkungen auf maximal fünf Personen

aus zwei Haushalten, ausgenommen sind Kinder bis einschließlich 14 Jahren.

Partys sind generell nicht gestattet und es gilt ein Alkoholverbot in der

Öffentlichkeit. Das Ordnungsamt der Stadt Goch werde am Silvesterabend und

in der Nacht unterwegs sein und gemeinsam mit der Polizei auf die

Einhaltung der Regeln achten, kündigt die Verwaltung an.

Eine Übersicht über die Bestimmungen ist im

Internet bei www.goch.de/de/aktuelles/corona/ veröffentlicht.