Gocher Stadtrat tagt mit halber Besetzung

Der Gocher Stadtrat tagt am 19. Januar mit halber Besetzung

Die Fraktionen haben sich geeinigt: die für den 19. Januar angekündigte Sitzung des Gocher Rates findet mit weniger Teilnehmern statt.

Goch. Die für den 19. Januar angekündigte Sitzung des Rates der Stadt

Goch findet mit verringerter Teilnehmerzahl statt. Bürgermeister Ulrich

Knickrehm und die im Rat vertretenen Fraktionen haben sich darauf geeinigt,

für diese Sitzung eine sogenannte Pairing-Vereinbarung zu schließen. Diese

Möglichkeit wird ausdrücklich von der Landesregierung in einem

entsprechenden Erlass zur Sitzungsdurchführung während der Corona-Pandemie

angeführt.

https://www.nrz.de/staedte/kleve-und-umland/

Vereinbart worden ist, dass an der Sitzung insgesamt 20 Mandatsträger plus

Bürgermeister teilnehmen. Jede Fraktion nimmt somit mit der Hälfte ihrer

Mitglieder teil. BFG und die Grünen haben jeweils eine ungerade

Mitgliederzahl. Sie einigen sich untereinander im Rahmen ihrer mit der FDP

eingegangenen Listenverbindung. In der Sitzung wird der Haushalt der Stadt

Goch für das Jahr 2021 eingebracht. Dies war ursprünglich bereits im

Dezember vorgesehen, die Sitzung wurde aufgrund der Corona-Lage jedoch

abgesagt.

Besucher müssen sich vorher telefonisch anmelden

Die Ratssitzung findet im Kastell statt. Sie ist gemäß den Bestimmungen der

Gemeindeordnung und der Corona-Schutzverordnung öffentlich. Es steht jedoch

aufgrund der Restriktionen nur eine begrenzte Anzahl an Zuschauerplätzen

zur Verfügung. Besucher müssen sich vorher telefonisch unter der Rufnummer 02823/320-966 anmelden. Vor, während und nach der Sitzung ist innerhalb des

Gebäudes eine FFP2- oder KN95-Maske zu tragen.